Morris Schuring startet 2026 nicht in der DTM

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
2025 debütierte Morris Schuring, der 2024 die 24h Le Mans in der LMGT3-Klasse gewann, in der DTM. Für Manthey Racing steuerte Schuring, dessen jüngerer Bruder Flynt 2026 Porsche Junior ist, einen Porsche 911 GT3 R in der DTM.
Am Steuer des orange-schwarzen Porsche, der schnell den Spitznamen Fireball bekam, konnte Schuring einige starke Ergebnisse einfahren. Im ersten Lauf in Hockenheim konnte er als Dritter sogar das Podium besteigen. Die Saison schloss er auf Position 16 in der Gesamtwertung ab und gewann zudem die DTM-Rookie of the Year-Wertung. 2026 reduziert Manthey das DTM-Aufgebot auf zwei Autos, so dass für den Porsche-Vertragsfahrer Schuring kein Platz mehr im Aufgebot des Traditionsteams aus Meuspath ist, da neben dem 2023er Champion Thomas Preining Ricardo Feller für das Team antreten sollen. Sein Programm liegt dabei in den USA und in Europa.
In den USA wird Schuring für Manthey die Michelin Endurance Cup-Rennen der IMSA WeatherTech SportsCar Championship bestreiten. Schuring wird dabei in vier er fünf Rennen zum Einsatz kommen. Die 6h Watkins Glen kann er nicht bestreiten, da sich das Rennen mit den 24h Spa, dem weltgrößten GT3-Rennen, überschneidet.
In der GT World Challenge Europe wird er für Boutsen VDS antreten und in der Pro-Klasse fahren. Dabei wird Schuring alle fünf Endurance Cup-Rennen und drei der Sprint Cup-Wochenenden bestreiten. Die Sprint Cup-Rennen in Magny-Cours und Barcelona kann er aufgrund Überschneidungen mit der IMSA-Meisterschaft nicht bestreiten. Zudem gilt es als wahrscheinlich, dass Schuring erneut beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring und bei ausgewählten Rennen der Nürburgring Langstrecken-Serie antritt.
