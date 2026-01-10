Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Tourenwagen
  4. /
  5. DTM
  6. /
  7. News
Werbung
Morris Schuring startet 2026 nicht in der DTM
Morris Schuring wurde 2025 zum Rookie of the Year in der DTM. Doch der schnelle Niederländer wird 2026 nicht in der Serie starten. Programm in USA und der GT World Challenge Europe.
DTM
Mit Fireball sorgte Morris Schuring in der DTM für AufsehenMit Fireball sorgte Morris Schuring in der DTM für AufsehenFoto: DTM//Gruppe C Photography
Mit Fireball sorgte Morris Schuring in der DTM für Aufsehen© DTM//Gruppe C Photography
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
2025 debütierte Morris Schuring, der 2024 die 24h Le Mans in der LMGT3-Klasse gewann, in der DTM. Für Manthey Racing steuerte Schuring, dessen jüngerer Bruder Flynt 2026 Porsche Junior ist, einen Porsche 911 GT3 R in der DTM.
Werbung
Werbung
Am Steuer des orange-schwarzen Porsche, der schnell den Spitznamen Fireball bekam, konnte Schuring einige starke Ergebnisse einfahren. Im ersten Lauf in Hockenheim konnte er als Dritter sogar das Podium besteigen. Die Saison schloss er auf Position 16 in der Gesamtwertung ab und gewann zudem die DTM-Rookie of the Year-Wertung. 2026 reduziert Manthey das DTM-Aufgebot auf zwei Autos, so dass für den Porsche-Vertragsfahrer Schuring kein Platz mehr im Aufgebot des Traditionsteams aus Meuspath ist, da neben dem 2023er Champion Thomas Preining Ricardo Feller für das Team antreten sollen. Sein Programm liegt dabei in den USA und in Europa.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
In den USA wird Schuring für Manthey die Michelin Endurance Cup-Rennen der IMSA WeatherTech SportsCar Championship bestreiten. Schuring wird dabei in vier er fünf Rennen zum Einsatz kommen. Die 6h Watkins Glen kann er nicht bestreiten, da sich das Rennen mit den 24h Spa, dem weltgrößten GT3-Rennen, überschneidet.
Werbung
Werbung
In der GT World Challenge Europe wird er für Boutsen VDS antreten und in der Pro-Klasse fahren. Dabei wird Schuring alle fünf Endurance Cup-Rennen und drei der Sprint Cup-Wochenenden bestreiten. Die Sprint Cup-Rennen in Magny-Cours und Barcelona kann er aufgrund Überschneidungen mit der IMSA-Meisterschaft nicht bestreiten. Zudem gilt es als wahrscheinlich, dass Schuring erneut beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring und bei ausgewählten Rennen der Nürburgring Langstrecken-Serie antritt.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • DTM
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Ayhancan Güven
192
2
Lucas Auer
188
3
Maro Engel
184
4
Thomas Preining
182
5
Marco Wittmann
170
6
René Rast
169
7
Jordan Pepper
164
8
Jack Aitken
162
9
Jules Gounon
142
10
Thierry Vermeulen
102
Mehr laden
EventsAlle DTM Events
  • Red Bull Ring
    Red Bull Ring, Österreich
    23. - 26.04.2026
    Zum Event
  • Zandvoort
    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22. - 24.05.2026
    Zum Event
  • Norisring
    Norisring, Germany
    02. - 04.07.2026
    Zum Event
  1. Red Bull Ring
    Red Bull Ring, Österreich
    23. - 26.04.2026
    Zum Event
  2. Zandvoort
    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22. - 24.05.2026
    Zum Event
  3. Norisring
    Norisring, Germany
    02. - 04.07.2026
    Zum Event
Tourenwagen NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Technik & Innovation
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM