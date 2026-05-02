Motorsportlegende und DTM-Gaststarter Alex Zanardi verstorben
Große Trauer im Motorsport: Alex Zanardi ist im Alter von 59 Jahren verstorben. Zanardi war seit 2003 als BMW-Werksfahrer in der WTCC, der DTM und in verschiedenen GT-Serien unterwegs.
Alex Zanardi ist im Alter von 59 Jahren verstorben. Der Italiener verstarb nach einem langen Kampf gegen schweren Verletzungen nach einem Handbike-Unfall, bei dem er mit einem LKW kollidierte. Seine Familie teilte mit, dass Zanardi am Freitagabend im Kreis seiner Angehörigen und Freunden friedlich eingeschlafen ist.
Zanardi nahm in den 90er Jahren an der Formel 1 teil, fuhr aber seine größten Erfolge in den USA ein. 1997 und 1998 wurde er Meister in der ChampCar-Serie. 2001 verlor er bei einem fürchterlichen ChampCar-Unfall auf dem Lausitzring beide Beine.
Doch dies stoppte den Italiener nicht. Mit umgebauten Fahrzeugen von BMW nahm Zanardi wieder an Tourenwagenrennen teil. 2005 gewann der den Titel in der italienischen Tourenwagenmeisterschaft, wurde dritter in der Tourenwageneuropameisterschaft und gewann in Oschersleben sein erstes Rennen in der Tourenwagenweltmeisterschaft. Insgesamt konnte Zanardi vier Rennen in der WTCC gewinnen.
2014 nahm er für BMW zudem an der Blancpain Sprint Series - dem heutigen GT World Challenge Europe Sprint Cup - teil und gewann 2016 ein Rennen bei einem Gaststart in der Italian GT. 2018 absolvierte er einen Gaststart bei der DTM in Misano und nahm 2019 am Dream Race der DTM und Super GT teil. Es sollte der letzte Rennstart von Zanardi werden, da weniger Monate später im Sommer 2020 der Handbikeunfall sein Leben erneut einschneidend änderte. 2019 bestritt er zudem im Januar einen Start im BMW M8 GTE bei den 24h Daytona.
Zudem nahm Zanardi erfolgreich an den Paralypischen Spielen teil. 2012 gewann er dort zwei Goldmedaille im Handbike. 2016 folgte eine weitere Goldmedaille und eine Silbermedaille.
Die Motorsportwelt verliert mit Alex Zanardi einen der größten Kämpfer - unsere Gedanken und Gefühle sind mit seiner Familie und seinen Freunden.
Um an Alex Zanardi zu erinnern, wird in der Startaufstellung des ersten GT World Challenge Europe Sprint Cup-Rennen in Brands Hatch eine Schweigeminute abgehalten.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach