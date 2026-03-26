Nach DTM-Aus: Fabio Scherer 2026 mit umfangreichen Rennprogramm
Obwohl Fabio Scherer 2026 nicht mehr in der DTM antreten wird, wird der Schweizer ein umfangreiches Programm mit HRT absolvieren. Scherer startet auf der Nordschleife und in der GT World Challenge.
Fabio Scherer wird 2026 nicht mehr in der DTM antreten. Der Schweizer, der 2023 bei den 24h Le Mans die LMP2-Klasse mit einem gebrochenen Fuß gewann, musste seinen DTM-Platz im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 räumen.
Fabio Scherer macht den nächsten wichtigen Schritt in seiner Rennfahrerkarriere und stellt sich gemeinsam mit HRT weiteren großen Herausforderungen. Der Schweizer kann bereits auf eine lange Karriere und einige Erfolge im Motorsport zurückblicken, darunter der Klassensieg bei den 24h von Le Mans. Im vergangenen Jahr debütierte Scherer im GT3-Sport und kam von Beginn an gut im Ford Mustang GT3 zurecht. In der DTM machte er mit guten Leistungen auf sich aufmerksam, hatte jedoch oft nicht das für absolute Spitzenpositionen nötige Rennglück.
In diesem Jahr wird sich Scherer verstärkt der Langstrecke widmen. Mit Einsätzen in der NLS, im Endurance Cup der GT World Challenge Europe sowie beim Saisonhöhepunkt, den ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, wird der 26-jährige einen der Ford Mustang GT3 von HRT pilotieren. Auf dem Nürburgring wird sich Fabio Scherer erstmals mit einem GT3-Fahrzeug der Herausforderung des 24h-Stunden-Rennens stellen. Die GT World Challenge Europe gilt als eine der härtesten und kompetitivsten GT3-Rennserien weltweit. Im Endurance Cup werden die einzelnen Rennen über eine Distanz von drei, sechs und 24 Stunden ausgetragen. Mit regelmäßig rund 60 Startern im Teilnehmerfeld ist der Wettbewerb äußerst populär. In den fünf Saisonrennen, zu denen auch die ikonischen CrowdStrike 24 Hours of Spa gehören, wird Scherer in der PRO-Kategorie im Ford Mustang GT3 um Meisterschaftspunkte kämpfen.
HRT blickt optimistisch auf die kommende Saison. Mit Fabio Scherer hat das Team einen vielseitigen und erfahrenen Piloten im Fahrerkader, der sowohl im Prototypen- als auch im GT-Sport seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Die Kombination aus bewährter Teamstruktur und dem weiterentwickelten Ford Mustang GT3 bildet eine vielversprechende Grundlage für eine erfolgreiche Saison.
Fabio Scherer: «Ich freue mich riesig auf die Saison 2026 und die weitere Zusammenarbeit mit HRT und Ford Racing. Der Ford Mustang GT3 ist ein faszinierendes Fahrzeug, und die Rennen auf der Nordschleife sowie in der GT World Challenge Europe gehören zu den Highlights im GT-Sport. Ich bin hochmotiviert, gemeinsam mit dem Team um Top-Ergebnisse zu kämpfen.»
Ulrich Fritz, Geschäftsführer Haupt Racing Team: «Wir sind sehr froh, dass Fabio auch 2026 bei uns im Team ist – nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Er bringt genau die Leidenschaft und den Ehrgeiz mit, die man für ein so anspruchsvolles Programm braucht. Die Kombination aus Nürburgring-Nordschleife, 24h-Rennen und dem Endurance Cup der GT World Challenge Europe verlangt absolute Hingabe. Gemeinsam mit ihm und dem Ford Mustang GT3 wollen wir 2026 ein starkes Zeichen setzen. Wir sind überzeugt, dass wir als Team das Potenzial haben, vorne mitzukämpfen und den Fans packenden Motorsport zu bieten.»
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