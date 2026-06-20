Nach Strafe gegen Marco Mapelli: Ben Dörr feiert Premierensieg

Marco Mapelli verliert den Sieg im ersten DTM-Lauf auf dem Lausitzring. Die Stewards bestraften eine Geschwindigkeitsüberschreitung von Mapelli unter Full Course Yellow. Dem ABT Sportsline-Piloten aus Italien brummten die Stwards nachträglich 15 Sekunden auf, womit Mapelli den Sieg verliert. Der Italiener wird dadurch auf dem zweiten Rang gewertet.

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Bei genauer Untersuchung der Daten durch die Stewards stellten diese fest, dass der Lamborghini-Werksfahrer die maximal erlaubten 80 km/h unter Full Course Yellow mit 83 km/h überschritt und daher nachträglich drei Penalty Laps erhielt, womit der Italiener nachträglich eine 15-Sekunden-Zeitstrafe erhielt.

Den Sieg erbt damit Ben Dörr! Für den McLaren-Junior aus dem Team von Dörr Motorsport ist es der erste Sieg in der DTM! Dörr zementiert damit seinen Platz im Vorderfeld der DTM.

Auch Ricardo Feller erhielt im Nachgang an das Rennen eine 15-Sekunden-Zeitstrafe, da er die Geschwindigkeit unter Full Course Yellow überschritt. Da er allerdings mehr als 20 Sekunden Vorsprung auf Nicki Thiim am Rennende hatte, behält der Eidgenosse den dritten Rang. Auch Maximilian Paul und Maro Engel erhielten nachträglich 15-Sekunden-Zeitstrafen.

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Freigesprochen wurden hingegen Jules Gounon und Tom Kalender, da sich bei genauer Untersuchung herausstellte, dass sie die 89 km/h nicht überschritten.