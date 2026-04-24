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Neue Aktion: DTM-Fans wählen zukünftig ihren Fahrer des Tages
DTM-Fans können mitsprechen! Zukünftig können die Fans in einer Onlineabstimmung ihren Fahrer des Tages wählen. Unterstützt wird die Aktion vom DTM-Fashionpartner PME Legend.
DTM
Die DTM-Fahrer 2026Die DTM-Fahrer 2026Foto: DTM//Gruppe C Photography
Die DTM-Fahrer 2026© DTM//Gruppe C Photography
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Die DTM bietet den Fans in der Saison 2026 noch mehr Interaktion und Spannung. In Kooperation mit DTM-Fashionpartner PME Legend bringt die Rennserie mit der Abstimmung zum „Driver of the Day“ ein neues Feature an den Start. Fans können beim Auftakt auf dem Red Bull Ring an diesem Wochenende (24. bis 26. April) sowie bei allen sieben weiteren Veranstaltungen für ihren Fahrer des Tages abstimmen. Das Live-Voting läuft während der Rennen und gibt Zuschauern weltweit die Möglichkeit, ihren persönlichen Favoriten zu unterstützen.
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Technologische Basis des neuen Features ist die innovative Plattform von GriiipLive, die auch die im vergangenen Jahr eingeführte DTM Racecontrol powered by Bosch unterstützt. Sie ermöglicht ein leistungsstarkes, detailliertes Live-Timing und fungiert als digitales Kommandozentrum für Fans, die das Renngeschehen noch intensiver verfolgen möchten. Eine interaktive Streckenkarte zeigt Live-Positionen aller Fahrzeuge sowie markierte Ereignisse wie Überholmanöver, Zwischenfälle, Sektorbestzeiten, Safety-Car-Phasen und Flaggen. Ergänzt wird das Angebot durch visuelle Grafiken, die Positionswechsel und Zeitabstände anschaulich darstellen. Die Abstimmung zum „Driver of the Day“ powered by PME Legend beginnt mit dem Rennstart und endet kurz vor der Zieldurchfahrt. Fans können bei allen 16 Läufen bequem über die DTM-App, auf dtm.com oder per QR-Code teilnehmen, der während der TV-Übertragung eingeblendet wird. Der „Driver of the Day“ powered by PME Legend wird unmittelbar nach Rennende in der Liveübertragung und auf den Social-Media-Kanälen der DTM bekanntgegeben.
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