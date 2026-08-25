Neue DTM-Doku «Behind the Grid» startet auf ServusTV ON, Joyn und ProSieben

Die DTM bekommt eine neue, aufmerksamkeitsstarke Bühne: «Behind the Grid» – eine serielle TV- und Streaming-Dokumentation, die den Fans einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der traditionsreichen Rennserie ermöglicht. Die Doku-Serie wird kostenlos beim Streaminganbieter Joyn, bei ServusTV ON, Red Bull TV und auf dem offiziellen YouTube-Kanal der DTM zu sehen sein. Zudem werden Auszüge auch im linearen Free-TV auf ProSieben ausgestrahlt. Die erste Episode von «Behind the Grid» ist ab Freitag, 28. August 2026 um 20 Uhr, online. Anschließend erscheint wöchentlich eine neue Folge bis zum großen Saisonfinale auf dem Hockenheimring. Die einzelnen Episoden haben eine Länge von ca. 20 Minuten.

Werbung

Werbung

Bei «Behind the Grid» stehen die Menschen im Mittelpunkt, die den Sport prägen: Fahrer, Teams, Mechaniker, Ingenieure und Verantwortliche. Die Serie zeigt, welche Emotionen hinter dem stecken, was die Fans an den Rennwochenenden auf der Strecke sehen. Jede Episode folgt einer eigenen erzählerischen Linie und ist den Protagonisten dabei immer ganz nah. Es geht um Erwartungen, Drucksituationen, Konflikte, Entscheidungen, Teamarbeit, Leidenschaft, Rückschläge, Triumphe – und die sportliche Intensität der DTM.

Mit «Behind the Grid» erweitert die DTM ihr Bewegtbildangebot um ein modernes TV- und Streaming-Format. Die dokumentarische Insider-Perspektive der Serie schafft für bestehende Motorsportfans einen echten Mehrwert. Zugleich spricht die Serie durch ihren eigenständigen Reallife-Charakter auch Zuschauerinnen und Zuschauer an, die den Sport bisher eher aus der Distanz verfolgt haben.

«In der DTM haben wir starke Typen und spannende Charaktere. Diese wollen wir den Zuschauern in ‚Behind the Grid‘ von einer Seite zeigen, die sie bisher nicht kennen. Mit dem Format ergänzen wir unsere Kommunikationsstrategie für die DTM um einen wichtigen neuen Baustein. Wir wollen den Fans zusätzliche Inhalte bieten und die Serie gleichzeitig für ein breiteres Publikum öffnen. Das gelingt nur über gut erzählte Geschichten. Die Doku-Serie ist dafür das ideale Format. Es freut uns sehr, dass die Fahrer, Teams und Hersteller das Projekt so aktiv unterstützen. Die Bereitschaft, exklusive Einblicke zu gewähren, ist wirklich groß – und genau das macht ‚Behind the Grid‘ so besonders», sagt DTM-Geschäftsführerin Claudia Wagner.

Werbung

Werbung

Produziert wird «Behind the Grid» von fahrwerkfilm, die die DTM seit Saisonbeginn hautnah mit Kamerateams begleitet haben. Gedreht wird im Fahrerlager, in den Boxen, bei den Teams und im Umfeld der Fahrer. Der Fokus liegt auf authentischem Storytelling, echten Situationen und exklusiven Perspektiven aus dem Inneren der Rennserie.

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Weiterlesen

Peter Linke, CEO der fahrwerkfilm GmbH: «Bei den Dreharbeiten merken wir immer wieder, wie viel Potenzial in der DTM steckt, wenn man den Sport nicht nur über Ergebnisse und Rennaction erzählt, sondern über die Menschen dahinter. Motorsport funktioniert in dieser dokumentarischen Form besonders gut, weil Druck, Rivalität, Teamarbeit, Freude und Enttäuschung an jedem Rennwochenende ganz unmittelbar spürbar sind. Wir freuen uns sehr darauf, diese Perspektive nun einem größeren Publikum zu zeigen.»