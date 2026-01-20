Neue DTM-Nachwuchsrennserie – BMW M2 Cup rollt auf Michelin-Reifen

Der Reifenpartner für den neuen BMW M2 Cup steht fest: Michelin wird Reifenpartner des Markenpokals und sorgt für besten Grip in der neuen Serie für Nachwuchstalente. Der Premiumreifenhersteller aus Frankreich stattet den neuen Cup mit dem 313 PS starken BMW M2 Racing exklusiv mit Reifen aus. Alle Rennen des BMW M2 Cup werden im Rahmen der zuschauer- und reichweitenstarken DTM ausgetragen. Mitte Juni startet der BMW M2 Cup auf dem DEKRA Lausitzring in die Saison.

«Wir freuen uns sehr, mit Michelin einen renommierten Reifenhersteller für den BMW M2 Cup gewonnen zu haben», sagt ADAC-Motorsportchef Thomas Voss. «BMW hat den Reifen bereits innerhalb der Entwicklung des M2 Racing getestet. Damit bieten wir den jungen Talenten im M2 Cup ein optimales Technikpaket für den Start ihrer Karriere im Rahmen der DTM.»

Martin Maffert, Michelin Motorsport Manager für die DACH-Region, meint: «Wir freuen uns sehr auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit dem ADAC in dieser neuen Nachwuchsserie im Rahmen der DTM. Wir sind der Ansicht, dass der BMW M2 Cup eine hervorragende Ausgangsbasis für junge Talente darstellt, die wir mit unseren erprobten Motorsportreifen und einer verlässlichen technischen Betreuung gerne unterstützen werden.»

Der BMW M2 Cup setzt 2026 auf den Michelin Pilot Sport GT M+ bei trockenen sowie den Michelin Pilot Sport Cup GT P2L bei nassen Streckenbedingungen. Bereits während der Testphase des neuen BMW M2 Racing wurden die beiden im französischen Clermont-Ferrand hergestellten Michelin-Pneus genutzt und sind somit optimal auf die Fahrzeuge der Nachwuchstalente abgestimmt. Die Teams erhalten jeweils sechs neue Slick-Reifen pro Veranstaltung. Zusätzlich können sie vier Reifen aus den vorangegangenen Rennen nutzen. Zum Saisonstart stehen einmalig zehn neue Slicks zur Verfügung. Neben zwei Trainings und einem Qualifying werden im BMW M2 Cup an jedem Wochenende zwei Sprintrennen ausgetragen.

Los geht es für die Fahrer der neuen Einsteigerserie des „Road-to-DTM“-Programms des ADAC bei einem offiziellen Vorsaison-Test auf dem DEKRA Lausitzring am 4. Juni, bevor auf der gleichen Strecke vom 19. bis 21. Juni die erste Rennveranstaltung im Rahmen der DTM stattfindet. Auch alle weiteren vier Veranstaltungen finden gemeinsam mit der reichweitenstarken Traditionsrennserie statt und werden kostenlos auf Joyn übertragen.

Rennkalender BMW M2 Cup 2026: