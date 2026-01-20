Weiter zum Inhalt
Neue DTM-Nachwuchsrennserie – BMW M2 Cup rollt auf Michelin-Reifen

Ab 2026 wird der BMW M2 Cup als Nachwuchsrennserie im Rahmenprogramm der DTM integriert. Der Markenpokal mit dem 313 PS starken BMW M2 Cup wird dabei auf Michelin-Reifen an den Start gehen.

Jonas Plümer

Von

DTM

Der BMW M2 Cup startet 2026 im DTM-Rahmenprogramm
Der BMW M2 Cup startet 2026 im DTM-Rahmenprogramm
Foto: ADAC
Der BMW M2 Cup startet 2026 im DTM-Rahmenprogramm
© ADAC

Der Reifenpartner für den neuen BMW M2 Cup steht fest: Michelin wird Reifenpartner des Markenpokals und sorgt für besten Grip in der neuen Serie für Nachwuchstalente. Der Premiumreifenhersteller aus Frankreich stattet den neuen Cup mit dem 313 PS starken BMW M2 Racing exklusiv mit Reifen aus. Alle Rennen des BMW M2 Cup werden im Rahmen der zuschauer- und reichweitenstarken DTM ausgetragen. Mitte Juni startet der BMW M2 Cup auf dem DEKRA Lausitzring in die Saison.

«Wir freuen uns sehr, mit Michelin einen renommierten Reifenhersteller für den BMW M2 Cup gewonnen zu haben», sagt ADAC-Motorsportchef Thomas Voss. «BMW hat den Reifen bereits innerhalb der Entwicklung des M2 Racing getestet. Damit bieten wir den jungen Talenten im M2 Cup ein optimales Technikpaket für den Start ihrer Karriere im Rahmen der DTM.»

Martin Maffert, Michelin Motorsport Manager für die DACH-Region, meint: «Wir freuen uns sehr auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit dem ADAC in dieser neuen Nachwuchsserie im Rahmen der DTM. Wir sind der Ansicht, dass der BMW M2 Cup eine hervorragende Ausgangsbasis für junge Talente darstellt, die wir mit unseren erprobten Motorsportreifen und einer verlässlichen technischen Betreuung gerne unterstützen werden.»

Der BMW M2 Cup setzt 2026 auf den Michelin Pilot Sport GT M+ bei trockenen sowie den Michelin Pilot Sport Cup GT P2L bei nassen Streckenbedingungen. Bereits während der Testphase des neuen BMW M2 Racing wurden die beiden im französischen Clermont-Ferrand hergestellten Michelin-Pneus genutzt und sind somit optimal auf die Fahrzeuge der Nachwuchstalente abgestimmt. Die Teams erhalten jeweils sechs neue Slick-Reifen pro Veranstaltung. Zusätzlich können sie vier Reifen aus den vorangegangenen Rennen nutzen. Zum Saisonstart stehen einmalig zehn neue Slicks zur Verfügung. Neben zwei Trainings und einem Qualifying werden im BMW M2 Cup an jedem Wochenende zwei Sprintrennen ausgetragen.

Los geht es für die Fahrer der neuen Einsteigerserie des „Road-to-DTM“-Programms des ADAC bei einem offiziellen Vorsaison-Test auf dem DEKRA Lausitzring am 4. Juni, bevor auf der gleichen Strecke vom 19. bis 21. Juni die erste Rennveranstaltung im Rahmen der DTM stattfindet. Auch alle weiteren vier Veranstaltungen finden gemeinsam mit der reichweitenstarken Traditionsrennserie statt und werden kostenlos auf Joyn übertragen.

Rennkalender BMW M2 Cup 2026:

Datum

Rennstrecke

19.06. – 21.06.26.

Lausitzring

03.07. – 05.07.26.

Norisring

14.08. – 16.08.26.

Nürburgring

11.09. – 13.09.26.

Sachsenring

09.10. – 11.10.26.

Hockenheimring

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Placeholder - Racer

Ayhancan Güven

192

2

Lucas Auer

Lucas Auer

188

3

Maro Engel

Maro Engel

184

4

Thomas Preining

Thomas Preining

182

5

Marco Wittmann

Marco Wittmann

170

6

René Rast

René Rast

169

7

Placeholder - Racer

Jordan Pepper

164

8

Jack Aitken

Jack Aitken

162

9

Placeholder - Racer

Jules Gounon

142

10

Placeholder - Racer

Thierry Vermeulen

102

Events

Alle DTM Events

  • Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    23. - 26.04.2026
    Zum Event

  • Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22. - 24.05.2026
    Zum Event

  • Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19. - 21.06.2026
    Zum Event

  • Norisring

    Norisring, Deutschland
    02. - 04.07.2026
    Zum Event

  1. Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    23. - 26.04.2026
    Zum Event

  2. Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22. - 24.05.2026
    Zum Event

  3. Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19. - 21.06.2026
    Zum Event

  4. Norisring

    Norisring, Deutschland
    02. - 04.07.2026
    Zum Event

