Neue Struktur: Claudia Wagner wird CFO und CCO der ADAC Motorsport GmbH

Claudia Wagner wechselt zum 1. April 2026 zum ADAC und wird als Geschäftsführerin für die kommerziellen Motorsportaktivitäten des Clubs die Rolle als Chief Finance und Chief Commercial Officer übernehmen. Wagner führte in den vergangenen acht Jahren als Geschäftsführerin die Deutsche Sport Marketing GmbH. Im Rahmen seiner zukunftsorientierten Motorsportstrategie für den kommerziellen Motorsport wird aus der DTM-Promoterin German Touring Car Motorracing Event GmbH zukünftig die ADAC Motorsport GmbH, in der die kommerziellen Motorsportaktivitäten des ADAC gebündelt werden.

Als Expertin für Sportmarketing sowie die Entwicklung von Plattformen und Partnerschaften wird Claudia Wagner in ihrer Rolle als CFO und CCO in der ADAC Motorsport GmbH neue Vermarktungsmöglichkeiten erschließen und das Community Building innerhalb der Fan Szene stärken. Zudem zählen die Themen Medienrechte, Kommunikation, Contentproduktion und das externe Sponsoring zu ihrem Verantwortungsbereich. ADAC Motorsportchef Thomas Voss verantwortet als Geschäftsführer der ADAC Motorsport GmbH zukünftig die strategische Weiterentwicklung der DTM und der Veranstaltungen. Er führt weiterhin das Ressort Motorsport, Klassik & Veranstaltungen des ADAC e.V. Beide Geschäftsführer berichten direkt an ADAC Vorstand Dr. Dieter Nirschl.

Dr. Dieter Nirschl: «Die DTM ist eine der führenden Motorsportplattformen in Europa. Wir haben ambitionierte Pläne, diese Plattform weiterzuentwickeln, und tragen dem mit der Einführung zukunftsfähiger Strukturen Rechnung. Mit Claudia Wagner haben wir dafür eine ausgewiesene Expertin im Sport- und Kommunikationsbereich für unsere Motorsportaktivitäten gewinnen können.»

Claudia Wagner ist seit 2012 bei der Deutschen Sport Marketing GmbH tätig, der exklusiven Vermarktungsagentur des Deutschen Olympischen Sportbundes und des Deutschen Behindertensportverbandes. Sie verantwortet dort als Geschäftsführerin die Vermarktung und Steigerung der Visibilität der Marken rund um das Olympia und Paralympics Team Deutschland sowie die Aktivierung von Partnerschaften und Plattformen.

