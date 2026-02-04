Neue Struktur: Claudia Wagner wird CFO und CCO der ADAC Motorsport GmbH
Die DTM-Promoterfirma heißt zukünftig ADAC Motorsport GmbH, in der alle kommerziellem Motorsportaktivitäten des ADAC gebündelt werden. Claudia Wagner wird zum 1. April 2026 CFO und COO.
Claudia Wagner wechselt zum 1. April 2026 zum ADAC und wird als Geschäftsführerin für die kommerziellen Motorsportaktivitäten des Clubs die Rolle als Chief Finance und Chief Commercial Officer übernehmen. Wagner führte in den vergangenen acht Jahren als Geschäftsführerin die Deutsche Sport Marketing GmbH. Im Rahmen seiner zukunftsorientierten Motorsportstrategie für den kommerziellen Motorsport wird aus der DTM-Promoterin German Touring Car Motorracing Event GmbH zukünftig die ADAC Motorsport GmbH, in der die kommerziellen Motorsportaktivitäten des ADAC gebündelt werden.
Als Expertin für Sportmarketing sowie die Entwicklung von Plattformen und Partnerschaften wird Claudia Wagner in ihrer Rolle als CFO und CCO in der ADAC Motorsport GmbH neue Vermarktungsmöglichkeiten erschließen und das Community Building innerhalb der Fan Szene stärken. Zudem zählen die Themen Medienrechte, Kommunikation, Contentproduktion und das externe Sponsoring zu ihrem Verantwortungsbereich. ADAC Motorsportchef Thomas Voss verantwortet als Geschäftsführer der ADAC Motorsport GmbH zukünftig die strategische Weiterentwicklung der DTM und der Veranstaltungen. Er führt weiterhin das Ressort Motorsport, Klassik & Veranstaltungen des ADAC e.V. Beide Geschäftsführer berichten direkt an ADAC Vorstand Dr. Dieter Nirschl.
Dr. Dieter Nirschl: «Die DTM ist eine der führenden Motorsportplattformen in Europa. Wir haben ambitionierte Pläne, diese Plattform weiterzuentwickeln, und tragen dem mit der Einführung zukunftsfähiger Strukturen Rechnung. Mit Claudia Wagner haben wir dafür eine ausgewiesene Expertin im Sport- und Kommunikationsbereich für unsere Motorsportaktivitäten gewinnen können.»
Claudia Wagner ist seit 2012 bei der Deutschen Sport Marketing GmbH tätig, der exklusiven Vermarktungsagentur des Deutschen Olympischen Sportbundes und des Deutschen Behindertensportverbandes. Sie verantwortet dort als Geschäftsführerin die Vermarktung und Steigerung der Visibilität der Marken rund um das Olympia und Paralympics Team Deutschland sowie die Aktivierung von Partnerschaften und Plattformen.
Claudia Wagner: «Die Aufgabe, unter dem Dach des ADAC die Etablierung neuer Strukturen im kommerziellen Motorsport vorantreiben zu können, ist ungemein reizvoll. Die Deutsche Sport Marketing GmbH nach 14 Jahren zu verlassen, fällt mir grundsätzlich nicht leicht. Doch nach dem ersten Austausch mit dem ADAC war ich sofort begeistert und überzeugt, diesen Schritt zu gehen.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach