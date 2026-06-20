Nicki Thiim hämmert Aston Martin auf die Pole-Position am Lausitzring

Aston Martin-Werksfahrer Nicki Thiim hat sich die Pole-Position für den ersten DTM-Lauf auf dem Lausitzring gesichert. Der Däne fuhr dabei eine absolute Bestzeit nach der anderen. Am Ende blieb die Uhr bei 1:19.463 Minuten stehen, womit er den Comtoyou Racing Aston Martin auf die Pole-Position schob.

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Arjun Maini fuhr im Haupt Racing Team Ford auf den zweiten Rang. 0,062 Sekunden fehlten dem Inder auf die Bestzeit von Thiim.

Lucas Auer komplettiert im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 die Top-3-Positionen.

Ergebnis DTM Lausitzring Qualifying 1 (Top 10):

Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3 Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3 Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3 Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3 Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3 Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3 Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3 Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3 Nicolas Baert - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3 Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

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