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Nicki Thiim hämmert Aston Martin auf die Pole-Position am Lausitzring

Nicki Thiim fuhr eine Bestzeit nach der anderen im DTM-Qualifying auf dem Lausitzring. Der Däne fuhr am Ende im Comtoyou Racing Aston Martin auf die Pole-Position.

Jonas Plümer

Von

DTM

Nicki Thiim fliegt auf die Pole-Position
Nicki Thiim fliegt auf die Pole-Position
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Nicki Thiim fliegt auf die Pole-Position
© DTM//Gruppe C Photography

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Im Artikel erwähnt

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Aston Martin-Werksfahrer Nicki Thiim hat sich die Pole-Position für den ersten DTM-Lauf auf dem Lausitzring gesichert. Der Däne fuhr dabei eine absolute Bestzeit nach der anderen. Am Ende blieb die Uhr bei 1:19.463 Minuten stehen, womit er den Comtoyou Racing Aston Martin auf die Pole-Position schob.

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Arjun Maini fuhr im Haupt Racing Team Ford auf den zweiten Rang. 0,062 Sekunden fehlten dem Inder auf die Bestzeit von Thiim.

Lucas Auer komplettiert im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 die Top-3-Positionen.

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Im Artikel erwähnt

Ergebnis DTM Lausitzring Qualifying 1 (Top 10):

  1. Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  2. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  3. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  4. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  5. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  6. Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  7. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  8. Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  9. Nicolas Baert - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  10. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

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Nicki Thiim

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

Nicki Thiim

Nicki Thiim

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7

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Arjun Maini

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

03

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

04

Jules Gounon

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

05

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

06

Finn Wiebelhaus

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

Finn Wiebelhaus

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

64

07

Placeholder - Racer

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Placeholder - Racer

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

14

08

Tom Kalender

Tom Kalender

Landgraf Motorsport

Tom Kalender

Tom Kalender

Landgraf Motorsport

84

09

Nicolas Baert

Nicolas Baert

Comtoyou Racing

Nicolas Baert

Nicolas Baert

Comtoyou Racing

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10

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Dörr Motorsport

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