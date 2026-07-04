Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Tourenwagen

  4. /

  5. DTM

  6. /

  7. News

Werbung

Nicki Thiim hämmert Aston Martin auf Pole-Position am Norisring

Nicki Thiim steht auf der Pole-Position für den ersten DTM-Lauf auf dem Norisring. Im Aston Martin Vantage GT3 fuhr der Sohn vom ehemalige DTM-Champion Kurt Thiim auf den besten Startrang.

DTM

Nicki Thiim mit blendender Form
Nicki Thiim mit blendender Form
Foto: DTM
Nicki Thiim mit blendender Form
© DTM

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Die Bestzeit im ersten Qualifying-Segment fuhr Maro Engel die Bestzeit. Im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 umrundete er den Kurs in 48,463 Sekunden. Da die zweite Qualifikationsgruppe schneller wurde, wird Engel vom zweiten Startplatz ins Rennen starten. Trotzdem übernahm Engel mit zwei Punkten im Qualifying die Tabellenführung in der DTM.

Werbung

Werbung

Im zweiten Qualifying-Segment sicherte sich der Däne Nicki Thiim die Bestzeit im Comtoyou Racing Aston Martin. Mit einer Rundenzeit von 48,449 Sekunden stellte er einen neuen Rundenrekord in der GT3-Ära der DTM auf. Der Däne wird das Rennen von der Pole-Position aufnehmen.

Arjun Maini steht im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 auf dem dritten Startplatz.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Ergebnis DTM Norisring Qualifying 1 (Top 10):

  1. Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  2. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  3. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  4. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  5. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  6. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  7. Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  8. Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  9. Maximilian Paul - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  10. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Qualifying

  2. 1. Qualifying

  3. 2. Freies Training

  4. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

7

17

48,449

02

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

16

+0,016

03

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

21

+0,053

04

Tom Kalender

Landgraf Motorsport

Tom Kalender

Landgraf Motorsport

84

23

+0,233

05

Maximilian Paul

TGI Team Lamborghini by GRT

Maximilian Paul

TGI Team Lamborghini by GRT

19

19

+0,314

06

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

19

+0,388

07

Timo Glock

Dörr Motorsport

Timo Glock

Dörr Motorsport

16

20

+0,457

08

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

91

17

+0,515

09

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

3

17

+0,601

10

Bastian Buus

Land Motorsport

Bastian Buus

Land Motorsport

29

18

+0,617

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle DTM Events
  • Vergangen

    Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • DTM

    Live

    Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    23.–02.07.2026
    Zum Event

  • Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    14.–16.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  3. DTM

    Live

    Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event
  4. Vergangen

    Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    23.–02.07.2026
    Zum Event

  5. Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    14.–16.08.2026
    Zum Event

Tourenwagen News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM