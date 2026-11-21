Peter Mücke ist eine der schillerndsten Personen, die der deutsche Motorsport hervorgebracht hat und einer, der das Metier aus verschiedenen Blickwinkeln von innen heraus kennt wie nur wenige. Dabei ist er im Rennsport in der ehemaligen DDR groß geworden. Nach der Wende machte er seine Passion zum Business und ist heute die in Ehren ergraute Eminenz von Mücke Motorsport, einem der erfolgreichsten deutschen Automobil-Rennteams. Am 21. November 2026 feiert er seinen 80. Geburtstag.

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Peter Mücke wurde 1946 in Berlin geboren. Sein Vater war in der DDR Landestrainer für Motorrennsport, sodass schnell auch bei ihm Autos zur Passion wurden und er sich zum Kfz-Meister ausbilden ließ. Damit hatte er eine gute Basis geschaffen, um nach ein paar Jahren als Rennmechaniker im Mangelland DDR ab 1973, dem ersten Jahr der gewählten motorsportlichen Selbstisolierung, selbst aktiv Motorsport zu betreiben.

Peter Mücke bei der Premiere in einem Wartburg

In der noch jungen Klasse Spezial-Tourenwagen bis 1300 ccm wurde in jenem Jahr erstmals ein DDR-Meister für Autos mit Dach gekürt. In dieser Serie stellte sich auch Peter Mücke mit seinem 353er-Wartburg erstmals dem Publikum vor. Mit dem Vizemeistertitel war er sofort erfolgreich und danach über alle Jahre in der Spitze vertreten. Nach zweimal Gesamtrang 3 1974 und 1975 sprang für ihn 1976 eine weitere Vizemeisterschaft heraus.

1977 vertraute er auf einen jugoslawischen Zastava (Lizenzprodukt des Fiat 128, jedoch mit veränderter Heckpartie). Mit diesem galt er fortan als nahezu unschlagbar. Das erste Rundstreckenrennen des Jahres auf dem Sachsenring wurde nach einem tödlichen Unfall abgebrochen und nicht neu gestartet. Bei den restlichen beiden Rundstreckenrennen auf dem Schleizer und Frohburger Dreieck sowie ein paar wenigen Bergrennen sammelte er so viele Punkte, dass er sich seine erste DDR-Meisterschaft sichern konnte. Auch 1978, 1980 und 1981 führte an ihm kein Weg vorbei.

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Autocross war die zweite Leidenschaft von Peter Mücke

Danach verabschiedete er sich vom Rundstreckenrennsport auf der Straße und startete nach einem Jahr der motorsportlichen Untätigkeit im Autocross seine zweite Karriere. Schon in seiner zweiten Saison fügte er seiner Sammlung einen weiteren Titel hinzu. Insgesamt feierte der Berliner dort vier DDR-Meisterschaften (1984, 1985, 1987 und 1988).

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Als die DDR-Motorsportler gegen Ende der 1980er-Jahre wieder vermehrt reisen durften und die relativ aussichtsreichen DDR-Autocrosser fallweise sogar ins westliche Ausland entsandt wurden, verlegte sich Peter Mücke mehr und mehr auf die Autocross-Europameisterschaft. Noch heute berichtet er stolz von seinem Eigenbau-Allradl, mit dem er 1989 in Portugal Platz 2 schaffte und letztlich Gesamtachter wurde. Nach der Wende lief es dann noch besser: 1992, 1993 und 1995 wurde er Europameister!

Viele spätere Stars fuhren für Mücke Motorsport

War Peter Mücke bis dahin Fahrer und Teamchef eher zum Selbstzweck in Personalunion, gründete er 1998 sein eigenes professionelles Rennteam. Von der Formel BMW über die Formel 3 bis hin zur DTM hat sich Mücke Motorsport mit und für Filius Stefan Mücke einen Namen gemacht.

Viele weitere bekannte Piloten nahmen schon in Boliden von Mücke Motorsport Platz. In der DTM zum Beispiel Maro Engel, Ralf Schumacher, David Coulthard, Daniel Juncadella oder Maximilian Götz. Über die Formel 3 meisterten Markus Winkelhock, Christian Klien, Robert Kubica, Bruno Spengler, Sebastien Buemi, Marco Wittmann, Lucas Auer sowie über die ADAC Formel BMW Sebastian Vettel, Sebastien Buemi, Philipp Eng, Christian Engelhardt, Sergio Perez, Pascal Wehrlein oder Thomas Preining erfolgreich die Nachwuchsschulen. Bei einem Teil kreuzten sich die Wege entweder zuvor schon oder später wieder. Selbst Susi Wolff, damals noch als Susi Stoddart, und Lando Norris gingen für Mücke Motorsport an den Start.

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Die ganze Geschäftstüchtigkeit hält Peter Mücke bis heute nicht davon ab, wann immer es geht bei Youngtimer-Rennen zu starten. Am liebsten mit seinem bärenstarken Ford Capri RS Baujahr 1974 oder gern auch im Mercedes C-Klasse von 2005, dem Einstiegsjahr von Mücke Motorsport in die DTM.