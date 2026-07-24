Porsche-Bestzeit in Oschersleben: Thomas Preining Schnellster
Der 2023er DTM-Champion Thomas Preining fuhr im ersten Training in Oschersleben die schnellste Runde im Manthey Porsche.
Porsche-Bestzeit im ersten DTM-Training in Oschersleben. Der 2023er DTM-Meister Thomas Preining umrundete den Kurs im Manthey Racing in 1:22.493 Minuten.
Rang zwei belegte Ricardo Feller im zweiten Manthey Porsche. 0,179 Sekunden trennten die beiden Manthey Porsche.
Die Top-3-Positionen komplettiert Mirko Bortolotti im Grasser Racing Team Lamborghini Temerario GT3.
Nach nur fünf Minuten fuhr Jules Gounon im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 in langsamer Fahrt in die Boxengasse. Der Mercedes-AMG-Werkspilot erlitt einen Reifenschaden hinten rechts.
Ergebnis DTM Oscherslebe Training 1 (Top 10):
Thomas Preining – Manthey Racing – Porsche 911 GT3 R
Ricardo Feller – Manthey Racing – Porsche 911 GT3 R
Mirko Bortolotti – Grasser Racing Team – Lamborghini Temerario GT3
Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
Lucas Auer – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3
Jules Gounon – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
Ben Dörr – Dörr Motorsport – McLaren 720S GT3
Luca Engstler – ABT Sportsline – Lamborghini Temerario GT3
Nicki Thiim – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3
Matteo Cairoli – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3
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