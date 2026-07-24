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Porsche-Bestzeit in Oschersleben: Thomas Preining Schnellster

Der 2023er DTM-Champion Thomas Preining fuhr im ersten Training in Oschersleben die schnellste Runde im Manthey Porsche.

Jonas Plümer

Von

DTM

Thomas Preining fuhr im ersten Training die schnellste Runde
Thomas Preining fuhr im ersten Training die schnellste Runde
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Thomas Preining fuhr im ersten Training die schnellste Runde
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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TV-Programm

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Porsche-Bestzeit im ersten DTM-Training in Oschersleben. Der 2023er DTM-Meister Thomas Preining umrundete den Kurs im Manthey Racing in 1:22.493 Minuten.

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Rang zwei belegte Ricardo Feller im zweiten Manthey Porsche. 0,179 Sekunden trennten die beiden Manthey Porsche.

Die Top-3-Positionen komplettiert Mirko Bortolotti im Grasser Racing Team Lamborghini Temerario GT3.

Im Artikel erwähnt

Nach nur fünf Minuten fuhr Jules Gounon im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 in langsamer Fahrt in die Boxengasse. Der Mercedes-AMG-Werkspilot erlitt einen Reifenschaden hinten rechts.

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Ergebnis DTM Oscherslebe Training 1 (Top 10):

TV-Programm

  1. Thomas Preining – Manthey Racing – Porsche 911 GT3 R

  2. Ricardo Feller – Manthey Racing – Porsche 911 GT3 R

  3. Mirko Bortolotti – Grasser Racing Team – Lamborghini Temerario GT3

  4. Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

  5. Lucas Auer – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

  6. Jules Gounon – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

  7. Ben Dörr – Dörr Motorsport – McLaren 720S GT3

  8. Luca Engstler – ABT Sportsline – Lamborghini Temerario GT3

  9. Nicki Thiim – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

  10. Matteo Cairoli – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

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  1. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

91

30

1:22,493

02

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

90

26

+0,179

03

Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

21

+0,251

04

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

27

+0,365

05

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

25

+0,394

06

Jules Gounon

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

20

+0,479

07

Ben Dörr

Ben Dörr

Dörr Motorsport

Ben Dörr

Ben Dörr

Dörr Motorsport

25

27

+0,526

08

Luca Engstler

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

29

+0,540

09

Nicki Thiim

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

Nicki Thiim

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

7

25

+0,818

10

Placeholder - Racer

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Placeholder - Racer

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

14

22

+0,833

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