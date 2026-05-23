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Porsche-Schock: Bastian Buus nach starker Leistung disqualifiziert

Bastian Buus beendete das erste DTM-Rennen auf dem vierten Platz. Doch die Freude hielt nicht lange an. Der Däne wurde nach dem Untergewicht des Land-Motorsport Porsche disqualifiziert.

Jonas Plümer

Von

DTM

Bastian Buus im Land Porsche
Bastian Buus im Land Porsche
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Bastian Buus im Land Porsche
© DTM//Gruppe C Photography

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Bastian Buus war einer der Stars des ersten DTM-Rennens in Zandvoort. Im Land-Motorsport Porsche 911 GT3 R fuhr der Däne auf einen starken vierten Platz, doch die Freude über das starke Ergebnis hielt nicht lange.

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Um 18:55 Uhr disqualifizierten die Stewards den rot-schwarzen Porsche des Teams aus Niederdreisbach. Die technischen Kommissare stellten fest, dass das Auto das Mindestgewicht unterschritt.

Das Mindestgewicht des Fahrzeugs betrug für das Rennen 1.332 Kilogramm. Nach drei Messungen wurde ein Gewicht von 1.328,5 kg festgestellt. Unter Berücksichtigung der Toleranz von 2 kg wies das Fahrzeug ein Untergewicht von 1,5 kg auf.

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Die Stewards entschieden daraufhin, dass sie den Porsche des dänischen Porsche-Vertragsfahrer aus der Wertung nehmen. Auf den vierten Platz rutscht Jules Gounon im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 vor.

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+6,823

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13

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+7,187

1:34,726

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Dörr Motorsport

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36

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