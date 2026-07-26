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Porsche-Star Thomas Preining auch auf der Pole-Position am Sonntag

Thomas Preining dominiert weiterhin das Rennwochenende der DTM in Oschersleben. Der Österreicher fuhr auf die Pole-Position für das zweite Rennen am Sonntag.

DTM

Thomas Preining dominiert weiterhin in Oschersleben
Thomas Preining dominiert weiterhin in Oschersleben
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Thomas Preining dominiert weiterhin in Oschersleben
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Die Thomas-Preining-Show in Oschersleben geht weiter! Preining steht auch für das zweite Rennen in der Motorsport Arena Oschersleben auf der Pole-Position. In 1:22.400 Minuten umrundete der 2023er DTM-Champion den Kurs in der Magdeburger Börde.

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Luca Engstler wird im ABT Lamborghini vom zweiten Startplatz starten. Dem Allgäuer fehlten 0,105 Sekunden auf die Bestzeit des Porsche-Stars.

Marco Wittmann komplettiert im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen.

Im Artikel erwähnt

Ergebnis DTM Oschersleben Qualifying 2 (Top 10):

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  1. Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  2. Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

  3. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  4. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  5. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  6. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  7. Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  8. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  9. Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  10. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

91

40

57:25,269

1:23,764

28

02

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

40

+1,601

1:23,796

22

03

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

40

+5,040

1:23,809

17

04

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

40

+5,744

1:23,914

13

05

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

40

+6,180

1:24,010

11

06

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

40

+9,838

1:23,856

10

07

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

3

40

+11,239

1:23,992

9

08

Timo Glock

Dörr Motorsport

Timo Glock

Dörr Motorsport

16

40

+11,757

1:23,942

8

09

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

69

40

+15,506

1:23,808

7

10

Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Manthey

90

40

+16,680

1:23,842

6

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