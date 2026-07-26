Porsche-Star Thomas Preining auch auf der Pole-Position am Sonntag

Die Thomas-Preining-Show in Oschersleben geht weiter! Preining steht auch für das zweite Rennen in der Motorsport Arena Oschersleben auf der Pole-Position. In 1:22.400 Minuten umrundete der 2023er DTM-Champion den Kurs in der Magdeburger Börde.

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Luca Engstler wird im ABT Lamborghini vom zweiten Startplatz starten. Dem Allgäuer fehlten 0,105 Sekunden auf die Bestzeit des Porsche-Stars.

Marco Wittmann komplettiert im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen.

Ergebnis DTM Oschersleben Qualifying 2 (Top 10):

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