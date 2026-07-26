Porsche-Star Thomas Preining auch auf der Pole-Position am Sonntag
Thomas Preining dominiert weiterhin das Rennwochenende der DTM in Oschersleben. Der Österreicher fuhr auf die Pole-Position für das zweite Rennen am Sonntag.
Die Thomas-Preining-Show in Oschersleben geht weiter! Preining steht auch für das zweite Rennen in der Motorsport Arena Oschersleben auf der Pole-Position. In 1:22.400 Minuten umrundete der 2023er DTM-Champion den Kurs in der Magdeburger Börde.
Luca Engstler wird im ABT Lamborghini vom zweiten Startplatz starten. Dem Allgäuer fehlten 0,105 Sekunden auf die Bestzeit des Porsche-Stars.
Marco Wittmann komplettiert im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen.
Ergebnis DTM Oschersleben Qualifying 2 (Top 10):
Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R
Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3
Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3
Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R
Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
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