Porsche-Talent Bastian Buus verliert starken vierten Rang

Die Rennleitung begründeten die Strafe folgendermaßen: «Die Rennkommissare hörten die Aussagen der Fahrer und Teilnehmer an, prüften das Videomaterial eingehend und konnten somit einen Kontakt zwischen dem Fahrzeug Nr. 29 und dem Fahrzeug Nr. 25 bestätigen, der dazu führte, dass das Fahrzeug Nr. 25 ins Schleudern geriet. Der Fahrer von Auto Nr. 29 gab an, dass er der Meinung war, auf einer guten Linie zu fahren, und beim Überholen von Auto Nr. 25 versucht habe, eine bessere Ausfahrt zu erreichen. Unter Berücksichtigung der Aussagen und Fakten entschieden die Rennkommissare, dass Auto Nr. 29 den Kontakt mit Auto Nr. 25 hätte vermeiden können, und verhängten eine Strafrunde, die in eine Zeitstrafe von 5 Sekunden umgewandelt und zur verstrichenen Rennzeit hinzugerechnet wurde.»