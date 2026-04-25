Porsche-Talent Bastian Buus verliert starken vierten Rang
Land-Motorsport-Pilot Bastian Buus beendete sein DTM-Debüt auf einem starken vierten Rang. Doch die Freude darüber hielt nicht lange: Der Däne wurde für eine Kollision mit Ben Dörr bestraft.
Bastian Buus verliert den starken vierten Platz bei seinem DTM-Debüt auf dem Red Bull Ring. Der Land-Motorsport-Pilot wurde für die Kollision mit Ben Dörr bestraft, nach der sich Dörr in die Barriere drehte und vom Rennen ausschied.
Buus erhielt dafür nachträglich eine 5-Sekunden-Zeitstrafe, was einer Penalty Lap entspricht. Damit fällt Buus vom vierten Platz auf Rang 14 zurück.
Die Rennleitung begründeten die Strafe folgendermaßen: «Die Rennkommissare hörten die Aussagen der Fahrer und Teilnehmer an, prüften das Videomaterial eingehend und konnten somit einen Kontakt zwischen dem Fahrzeug Nr. 29 und dem Fahrzeug Nr. 25 bestätigen, der dazu führte, dass das Fahrzeug Nr. 25 ins Schleudern geriet. Der Fahrer von Auto Nr. 29 gab an, dass er der Meinung war, auf einer guten Linie zu fahren, und beim Überholen von Auto Nr. 25 versucht habe, eine bessere Ausfahrt zu erreichen. Unter Berücksichtigung der Aussagen und Fakten entschieden die Rennkommissare, dass Auto Nr. 29 den Kontakt mit Auto Nr. 25 hätte vermeiden können, und verhängten eine Strafrunde, die in eine Zeitstrafe von 5 Sekunden umgewandelt und zur verstrichenen Rennzeit hinzugerechnet wurde.»
Video vom Zwischenfall:
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