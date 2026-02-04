Weiter zum Inhalt
Prominente Verstärkungen bei Comtoyou Racing für DTM-Saison 2026

Nicki Thiim wird 2026 mit zwei Aston Martin Vantage GT3 in der DTM antreten. Nicki Thiim führt das Fahreraufgebot an. SSR Performance-Meistermacher Mario Schuhbauer verstärkt das Team.

Jonas Plümer

Von

DTM

Comtoyou Racing mit zwei Aston Martin in der DTM
Comtoyou Racing mit zwei Aston Martin in der DTM
Foto: Comtoyou Racing
Comtoyou Racing mit zwei Aston Martin in der DTM
© Comtoyou Racing

Nach einer lehrreichen Debütsaison, die von einer Pole-Position und einer starken Leistung in Hockenheim geprägt war, ist das Team bereit, in seinem zweiten Jahr in der legendären deutschen Meisterschaft auf den gesammelten Erfahrungen aufzubauen. Neben der DTM wird Comtoyou Racing in diesem Jahr mit einem Großaufgebot in der GT World Challenge Europe antreten.

Auch personell konnte sich der Rennstall verstärken. Mario Schuhbauer, der als Teamchef von SSR Performance Mirko Bortolotti 2024 zum Meistertitel in der DTM führte, wird neuer DTM-Projektleiter des belgischen Teams. Schuhbauer ersetzt in dieser Position den ehemaligen DTM-Fahrer und VW-Motorsportdirektor Kris Nissen.

Werksfahrer Nicki Thiim führt Team an

Aston Martin-Werksfahrer Nicki Thiim wird dabei das Fahreraufgebot anführen. Somit wird erstmals ein Aston Martin-Werksfahrer mit einem Vantage in der Traditionsserie antreten. Mit dem belgischen Team verbindet Thiim eine erfolgreiche Zusammenarbeit, da er bereits seit 2024 mit dem Team in der SRO-Rennserie startet und die 24h Spa, das weltgrößte GT-Rennen, gewinnen konnte.

«Nach vielen Jahren ist es endlich so weit: Ich werde als Aston Martin Werksfahrer für die Comtoyou- und AMR-Familie an den Start gehen. Es ist eine extrem anspruchsvolle Meisterschaft, ich bin ein großer Fan des DTM-Rennstils, dessen Intensität mit der der Formel 1 vergleichbar ist. Die Farben von Aston Martin in der DTM zu tragen, bedeutet mit sehr viel. Wir haben in der Vergangenheit bereits große Erfolge gefeiert, und ich freue mich darauf, diesen Weg nun auch in der DTM fortzusetzen», so Thiim.

Das Fahrzeug von Nicki Thiim
Das Fahrzeug von Nicki Thiim
Foto: Comtoyou Racing
Das Fahrzeug von Nicki Thiim
© Comtoyou Racing

Nicolas Baert geht in zweite Saison

In seine zweite DTM-Saison geht Nicolas Baert, welcher auf seine Erfahrungen aus dem Debütjahr aufbauen möchte. Der Belgier konnte mit starken Einzelauftritten im Vorjahr sein Talent in der DTM zeigen.

Der 24-Jährige freut sich auf die Saison: «Gemeinsam mit Gilles Magnus und dem gesamten Team haben wir 2025 enorme Fortschritte gemacht. Wir kennen nun die Strecken, die Konkurrenz und die entscheidenden Faktoren. Die DTM lehrt Demut, aber ich bin überzeugt, dass wir British Racing Green an der Spitze sehen werden – und ich habe fest vor, ein Teil davon zu sein! Ich freue mich sehr, für eine weitere Saison in dieses so dynamische Format zurückzukehren.»

Neues Farbkleid für Nicolas Baert
Neues Farbkleid für Nicolas Baert
Foto: Comtoyou Racing
Neues Farbkleid für Nicolas Baert
© Comtoyou Racing

MASCOT® WORKWEAR wird in der Saison 2026 als Hauptpartner und offizieller Ausrüster – an der Seite von Aston Martin und Champion agieren. Die Partnerschaft basiert auf gemeinsamen Werten wie Qualität, Langlebigkeit und Präzision und umfasst die Entwicklung einer neuen Teamwear-Kollektion von MASCOT. Diese wurde speziell dafür konzipiert, das gesamte Team während einer intensiven Saison zu unterstützen.

Adam Carter, Leiter Endurance Motorsport bei Aston Martin, sagt: «Die DTM ist eine sehr prestigeträchtige und äußerst wettbewerbsintensive GT-Meisterschaft, und wir sind stolz darauf, dass unser geschätzter Partner Comtoyou Racing sich dafür entschieden hat, mit dem Aston Martin Vantage GT3 daran teilzunehmen. Ebenso freuen wir uns, dass wir das herausragende Talent und die unbestrittene Erfahrung von Nicki Thiim in dieses Programm einbringen können. Aston Martin Racing wünscht Comtoyou Racing, Nicki und Nicolas Baert viel Erfolg bei diesem Vorhaben.»

