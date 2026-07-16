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Red Bull Rennpappe: Trabant Invasion bei DTM auf dem Sachsenring

Während der DTM-Veranstaltung auf dem Sachsenring werden bis zu 50 Trabant eine Runde über die Strecke drehen. Red Bull Rennpappe - Trabant-Rallye in Westsachsen rund um den Sachsenring.

Von

Thorsten Horn und Jonas Plümer

DTM

Red Bull Rennpappe
Red Bull Rennpappe
Foto: Red Bull
Red Bull Rennpappe
© Red Bull

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«Go Trabi Go!» - Am 12. September 2026 bringt Red Bull 50 individuell gestaltete Trabant-Teams auf eine außergewöhnliche Rallye durch Westsachsen. Statt Bestzeiten zählen Kreativität, Teamgeist und Fahrspaß – mit einer exklusiven Runde über den Sachsenring im Rahmen des DTM-Wochenendes als Höhepunkt.

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Kultauto trifft Kult-Rennstrecke. Der Trabant ist bis heute eines der bekanntesten Automobile Deutschlands und eng mit Sachsen verbunden. Mit der «Red Bull Rennpappe» wird die Leidenschaft für das ostdeutsche Kultfahrzeug mit einer außergewöhnlichen Rallye rund um den Sachsenring verbunden – dort, wo Automobilgeschichte und Motorsport seit Jahrzehnten zuhause sind. Ein besonderes Highlight erwartet Teilnehmer und Zuschauer am DTM-Wochenende: Während der Startaufstellung der DTM drehen 50 Trabanten eine exklusive Runde über den Sachsenring und sorgen für einen außergewöhnlichen Kontrast zwischen historischem Kultmobil und modernem GT-Rennsport.

Dabei wird die «Red Bull Rennpappe» nicht der einzige ostalgische Programmpunkt bei der DTM-Veranstaltung auf dem Sachsenring sein. Ebenfalls wird der ADAC Historic Cup Ost auf dem Sachsenring antreten. Der ADAC Historic Cup Ost hat je eine Rennserie für historische Formelfahrzeuge und historische Tourenwagen aus dem osteuropäischen Motorsport.

Bei sechs abwechslungsreichen Wertungsprüfungen stehen Geschicklichkeit, Kreativität und Teamwork im Mittelpunkt. Gewonnen wird nicht über die schnellste Zeit, sondern über die meisten Punkte. Gesucht werden originell gestaltete Fahrzeuge mit Einfallsreichtum. Eine fachkundige Jury wird das beste Trabi-Team mit der «goldenen Rennpappe» auszeichnen.

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Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Teams begrenzt. Bewerben können sich Besitzer straßenzugelassener Trabant. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.redbull.com/rennpappe.

TV-Programm

Die wichtigsten Fakten der «Red Bull Rennpappe»:

  • Termin: Samstag, 12. September 2026

  • 50 Teams mit straßenzugelassenen Trabant

  • Start: August Horch Museum Zwickau

  • Rallye mit mehreren kreativen Wertungsprüfungen rund um Zwickau, Chemnitz und den Sachsenring

  • Exklusive Präsentationsrunde auf dem Sachsenring vor dem DTM-Rennen

  • Prämierung des kreativsten Trabant mit der «Goldenen Rennpappe»

  • Bewerbung unter www.redbull.com/rennpappe

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