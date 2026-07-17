Red Bull Rennpappe – neuer Event mit Kult-Trabi meets DTM Sachsenring

«Go Trabi Go» heißt es im September am und rings um den Sachsenring. Der vom Zwickauer Zweitakt-«Plastebomber» Trabant ausgehende besondere Reiz ist bis heute ungebrochen und wird in zig verschiedenen Formen gehegt und gepflegt.

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Am Samstag, dem 12. September 2026, gibt es mit der Fun-Rallye «Red Bull Rennpappe» in Westsachsen eine weitere und gänzlich neue Hommage an das DDR-Kult-Auto. An dieser können Besitzer und Besitzerinnen von für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassenen Trabis teilnehmen und einen erlebnisreichen Tag mit zahlreichen Features rund um ihr «(zweit-?)bestes Stück» genießen.

Doch Achtung! Die Teilnehmerzahl ist auf 50 limitiert und die ersten raren Plätze sind schon weg. Ein sich auf die Selektion positiv auswirkender Punkt ist: Je schräger, origineller und toller, desto größer ist die Chance, einen der begehrten Plätze zu ergattern. Die Anmeldung erfolgt über www.redbull.com/rennpappe , wo auch weitere Infos zur Veranstaltung zu erhalten sind.

Red Bull Rennpappe Foto: Red Bull Rennpappe Red Bull Rennpappe © Red Bull Rennpappe

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Sachsenring meets 2-Takter-Liebe

Bei «Red Bull Rennpappe» fahren 50 Fahrerpaare in individuell gestalteten Trabant auf einer abenteuerlichen Rallye rings um den und sogar auf dem Sachsenring. Der Start erfolgt in Zwickau, von wo aus es nach Chemnitz, dann an den Sachsenring und über eine weitere Schleife zum krönenden Abschluss mit weiteren spannenden Programmpunkten erneut an die Kult-Rennstrecke bei Hohenstein-Ernstthal geht.

Auf sechs an den Rallye-Sport angelehnten «Wertungsprüfungen» sind Kreativität, fahrerisches Geschick und echter Teamgeist gefragt. Dabei geht es aber nicht um Geschwindigkeit, Meter und Sekunden. So gewinnt nach unterhaltsamen Spielchen und Wettbewerben am Ende die punktbeste Mannschaft.

Das absolute Highlight ist eine exklusive Runde über den Sachsenring, und zwar am DTM-Wochenende auf dem Berg- und Talkurs bei Hohenstein-Ernstthal (vom 11. bis 13. September) vor vollen Tribünen und unmittelbar vor dem samstäglichen DTM-Rennen. Dabei verschmelzen die anspruchsvollen Kurven der Kult-Rennstrecke mit dem unverwechselbaren Charme des DDR-Kult-Autos. Dort kämpften «Rennpappen» einst um Meter und Sekunden, doch beim unterhaltsamen Event «Red Bull Rennpappe» zählen nicht die PS-Zahl, sondern vor allem Herzblut. Als Teilnehmerfahrzeuge gesucht sind echte Unikate und individuell gestaltet Autos, denn erstens steht der Spaß für alle Teilnehmer und Schaulustige an den Streckenrändern im Vordergrund, zum anderen kürt eine fachkundige Jury den kreativsten Trabant mit der «goldenen Rennpappe».

Was, wann und wo

Los geht es am 12. September um 12 Uhr am August Horch Museum Zwickau. Pro Minute gehen zwei Trabis auf die Reise, die zunächst zum Sachsenring führt, um auf diesem die besagte Präsentationsrunde zu absolvieren. Danach geht es über den Campingplatz Oberrabenstein nach Chemnitz ins Industriemuseum. Von da aus geht es nach Hohenstein-Ernstthal zurück, wo man zunächst dem Altmarkt inmitten der Stadt einen Besuch abstattet. Als nächstes steht die Fahrt in die Arena E in Mülsen auf dem Programm, danach geht es noch einmal an den Sachsenring. An der dortigen besico-Tribüne sind, wie an allen Stationen zuvor, verschiedene Aufgaben zu lösen, Geschicklichkeitsfahrten zu absolvieren und so weiter. Nach der Siegerehrung, entweder an der besico-Tribüne oder vielleicht sogar im Rahmen der offiziellen DTM-Siegerehrung, gibt es zum krönenden Abschluss ab ca. 20 Uhr ein Public Viewing, passend zum Thema des Filmes «Go Trabi Go».

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Sachsenringrennen 1976 Foto: Volker Lange / Archiv Thorsten Horn Sachsenringrennen 1976 © Volker Lange / Archiv Thorsten Horn

Die Basis ist das ostdeutsche Kult-Auto Trabant

Der Trabant – liebevoll «Trabi» genannt – ist das wohl symbolträchtigste Fahrzeug der deutschen Automobilgeschichte. Produziert im VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau, war er über Jahrzehnte das meistverbreitete Fahrzeug in der DDR und ein fester Bestandteil des Straßenbildes.

Sein Herzstück, ein luftgekühlter Zweizylinder-Zweitaktmotor, leistete zunächst 18, später 26 PS. Aufgrund der Materialknappheit wurde die Karosserie des Fronttrieblers aus Duroplast gefertigt – ein mit Baumwollabfällen verstärktes Phenolharz. Dies machte das Auto leicht und in großen Teilen Rost-unanfällig.

Zwischen Kult und Alltag

Das Auto war für viele DDR-Bürger ein hart erarbeitetes Ziel: Die Wartezeiten auf einen Neuwagen konnten bis zu 15 Jahre betragen. Sein markanter Sound und die charakteristische blaue Abgasfahne (durch die Zweitakt-notwendige Öl-Benzin-Mischung) machten ihn unverwechselbar. Nach der Wiedervereinigung wurde der Trabi zum Symbol für den Wandel. Während er anfangs vielerorts als lästiges Hindernis auf den Straßen verschwand, wandelte sich sein Image über die Jahre zum begehrten Oldtimer und Kult-Objekt.

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Trabi-Ausfahrt bei der DTM auf dem Sachsenring

Der Sachsenring ist eine der traditionsreichsten Rennstrecken Deutschlands. Seine demnächst 100-jährige Geschichte ist eng mit der industriellen Entwicklung der Region verwoben, die einst das Zentrum des sächsischen Automobilbaus – und damit auch die Heimat des Trabant – bildete.

Es ist ein faszinierendes Bild, wenn man die technische Einfachheit eines klassischen «Trabis» mit der aerodynamischen Komplexität eines aktuellen DTM-Rennwagens vergleicht – beide sind jedoch auf ihre Weise untrennbar mit der Identität des Sachsenrings als Motorsport-Standort verbunden. Am 12. September werden sie im Rahmen von «Red Bull Rennpappe» wiedervereint.