Ricardo Feller: «Jeder Porsche-Fahrer möchte gerne für dieses Team fahren!»

Zur diesjährigen DTM-Saison schließt sich Ricardo Feller Manthey an. Der Eidgenosse ist voller Vorfreude über die Zusammenarbeit mit dem Rennstall aus Meuspath und peilt Topergebnisse an.

Jonas Plümer

Von

DTM

Ricardo Feller startet erstmals mit Manthey in der DTM
Ricardo Feller startet erstmals mit Manthey in der DTM
Foto: Manthey
Ricardo Feller startet erstmals mit Manthey in der DTM
© Manthey

Ricardo Feller startet in diesem Jahr erstmals mit einem Porsche in der DTM. Nach vier Saisons am Steuer von Audi-Fahrzeugen wird der Eidgenosse erstmals mit einem 911 GT3 R in Deutschlands bekanntester Rennserie antreten. Feller, der seit dem Vorjahr Porsche-Vertragsfahrer ist, übernimmt bei Manthey das Fahrzeug vom letztjährigen Meister Ayhancan Güven, welcher in diesem Jahr im Manthey-Team in der FIA WEC startet.

Bereits im Vorjahr sollte der 25-jährige Feller – der 2021 Meister im ADAC GT Masters wurde – für Allied-Racing mit einem Porsche in der DTM antreten. Doch nach einer Insolvenz des bayrischen Teams platzte der Plan und Feller ging mit seinem damaligen Meisterwagen aus der traditionsreichen GT3-Meisterschaft des ADAC für Land-Motorsport an den Start.

Letzter Audi-Sieger in der DTM?

Am Red Bull Ring konnte er den vielumjubelten ersten DTM-Sieg des Teams von Wolfgang und Christian Land einfahren, mit dem auf dem Kurs in der Steiermark kaum jemand gerechnet hatte. Da in diesem Jahr kein Audi in der DTM antreten wird und es nach jetzigem Stand nicht so aussieht, dass jemals wieder ein Fahrzeug mit vier Ringen in der GT3-Ära der DTM antreten wird, war dies der vorerst letzte DTM-Sieg eines Audi.

Seine erfolgreichste DTM-Saison erlebte Ricardo Feller 2023, im ersten Jahr der Serie unter der Führung des ADAC. Im Audi von Abt Sportsline belegte der Aarauer den dritten Rang in der Meisterschaft. Zudem konnte er bislang drei Rennen in der Serie gewinnen, seinen ersten Sieg fuhr er 2022 in seinem erst sechsten DTM-Rennen in Imola ein.

«Ich freue mich riesig, auch weiterhin Teil der DTM zu sein, inzwischen bereits in meiner fünften Saison. Mit dem Wechsel zu Manthey geht für mich ein Traum in Erfüllung. Ich glaube, jeder Porsche-Fahrer möchte gerne für dieses Team fahren und die Erfolge – zwei Titel in drei Saisons DTM – sprechen für sich. Unabhängig von den sportlichen Ergebnissen begeistert mich aber auch das Team selbst, die Menschen und die Professionalität, die Manthey auszeichnen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass wir gemeinsam eine starke und erfolgreiche Saison erleben werden», erklärt Feller vor seiner ersten DTM-Saison mit Manthey.

Das Team kennt er bereits durch einen gemeinsamen Start bei den 24h Daytona im Januar diesen Jahres. Neben seinem DTM-Programm bestreitet Feller auch den Endurance Cup der IMSA WeatherTech SportsCar Championship in der GTD Pro-Klasse in einem Porsche 911 GT3 R des Manthey-Rennstalls.

