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Ricardo Feller sorgt für weitere Porsche-Bestzeit am Sachsenring

Auch das zweite DTM-Training auf dem Sachsenring endet mit einer Porsche-Bestzeit. Ricardo Feller fuhr im Manthey Racing Porsche die Bestzeit im zweiten Training.

Jonas Plümer

Von

DTM

Ricardo Feller fuhr die Bestzeit im zweiten DTM-Training
Ricardo Feller fuhr die Bestzeit im zweiten DTM-Training
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Ricardo Feller fuhr die Bestzeit im zweiten DTM-Training
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Das zweite DTM-Training auf dem Sachsenring endet mit einer weiteren Porsche-Bestzeit. Ricardo Feller fuhr im Manthey Porsche die schnellste Runde. Der Manthey-Pilot umrundete den Kurs in 1:18.857 Minuten.

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Thomas Preining fuhr im zweiten Manthey Porsche die zweitschnellste Runde, nachdem er am Vormittag die schnellste Rundenzeit fuhr. Auf seinen Porsche-Vertragsfahrer-Kollegen fehlten dem Österreicher 0,030 Sekunden.

Der zweifache DTM-Champion Marco Wittmann komplettiert im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen.

Im Artikel erwähnt

Ergebnis DTM Sachsenring Training 2 (Top 10):

  1. Ricardo Feller - Manthey - Porsche 911 GT3 R

  2. Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R

  3. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  4. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  5. Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  6. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  7. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  8. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  9. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  10. Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R

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