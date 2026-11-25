Zwischen 2012 und 2017 nahm der Kanadier für Mercedes in der DTM teil. Von seinen 84 Rennen konnte Wickens sechs gewinnen. Sein bestes DTM-Jahr erlebte Wickens 2016, als er den vierten Rang in der Gesamtwertung belegen konnte. Nach seinem IndyCar-Wechsel konnte sich Wickens auch in der amerikanischen Formelmeisterschaft schnell als Toppilot etablieren, ehe er am 19. August schwer in Pocono verunglückte, als sein Schmidt Peterson Motorsports-Bolide aufstieg und heftig in den Fangzaun einschlug.

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Bei dem tragischen Unfall in Pennsylvania erlitt Wickens eine Querschnittslähmung. Zu seinen Verletzungen gehörten ein Bruch der Brustwirbelsäule, eine Rückenmarksverletzung, ein Nackenbruch, Schienbein- und Wadenbeinbrüche in beiden Beinen, Brüche in beiden Händen, ein gebrochener rechter Unterarm, ein gebrochener Ellbogen, eine Gehirnerschütterung, vier gebrochene Rippen und eine Lungenprellung. Die Motorsportwelt war schockiert. Doch wer Wickens auf Instagram verfolgte, merkte schnell, dass er sich mit seiner Situation nicht abfinden wollte. Zu groß war seine Leidenschaft für den Motorsport – und das Leben.

Kämpfergeist Wickens kämpfte sich in den aktiven Motorsport zurück

Wickens dokumentierte seinen Genesungsprozess detailliert. Und trotz seiner Querschnittslähmung stellten sich schon bald die ersten Erfolge ein. Zunächst kämpfte sich Wickens zurück auf die Skipisten. 1258 Tage nach seinem Unfall fuhr er 2022 sein erstes Autorennen in der amerikanischen IMSA Michelin Pilot Challenge und trat mit einem Hyundai Elantra N TCR an. Ein Jahr später gewann er die TCR-Meisterschaft in der Langstreckenserie.

Im Jahr 2025 bestritt er erstmals mit einem Hyundai Elantra N TCR das 24h-Rennen auf dem Nürburgring. Zudem bestritt er 2025 und 2026 mit einer Corvette Z06 GT3.R die Sprintrennen der amerikanischen IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

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Nun legt Robert Wickens im kommenden Jahr noch einen drauf und bestreitet erstmals die komplette IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Gemeinsam mit Mason Filippi wird er für Hanley Motorsports mit einem BMW M4 GT3 an den Start gehen. Wer die beiden Piloten bei den fünf Langstreckenrennen, darunter die 24h Daytona, 12h Sebring und das Petit Le Mans, unterstützt, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Thema der Woche MotoGP-Champion Marc Marquez: Wie er es schaffte, Aprilia zu besiegen Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell. Weiterlesen

Hanley Motorsports ist ein neugegründetes Team und setzt sich aus Personal des bisherigen BMW-Werksteams Paul Miller Racing sowie DXDT Racing zusammen, mit denen Wickens in den vergangenen zwei Jahren bereits in der populären amerikanischen Langstreckenserie antrat.

Der BMW mit der Startnummer 42 wird mit Wickens’ Bosch-Handsteuerung und elektronischem Bremssystem ausgestattet sein, das ursprünglich für die Corvette Z06 GT3.R entwickelt wurde und nun erstmals in den M4 GT3 implementiert wird

«Ich habe lange Zeit unglaublich hart gearbeitet, um diesen Punkt in meiner Karriere zu erreichen, und ich bin allen sehr dankbar, die mir dabei geholfen haben, mein Ziel zu erreichen, wieder in die Spitzenklasse des Motorsports zurückzukehren», so der DTM-Rennsieger Wickens. «Ich freue mich darauf, auf den Stärken aufzubauen, die Mason und ich gemeinsam entwickelt haben, während wir auf das Jahr 2026 zusteuern. Robert Hanleys Vision und Entschlossenheit sind wirklich inspirierend. Er scheut sich nicht davor, die nötige Arbeit zu leisten, um seine Ziele zu erreichen, und das ist eine Einstellung, mit der ich mich sehr identifizieren kann. Ich könnte nicht aufgeregter sein, mich an die Arbeit zu machen und meine erste komplette Saison in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship zu bestreiten.»

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