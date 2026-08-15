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Schlechte Laune beim Haupt Racing Team über harte Bestrafung

Vor der DTM-Veranstaltung am Nürburgring erhielt das Haupt Racing Team die größte Strafe im Bezug auf ds Testverbot der Rennserie. Teamchef Ulrich Fritz poltert über die Strafe.

Jonas Plümer

Von

DTM

Dicke Luft beim Haupt Racing Team
Dicke Luft beim Haupt Racing Team
Foto: DTM//Gruppe C Photography//Axel Weichert
Dicke Luft beim Haupt Racing Team
© DTM//Gruppe C Photography//Axel Weichert

Im Artikel erwähnt

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Vor der DTM-Veranstaltung auf dem Nürburgring erhielt das Haupt Racing Team eine heftige Strafe. Die beiden Ford Mustang GT3 müssen im Samstagsrennen je eine Durchfahrtsstrafe absolvieren – die härteste Strafe seit Einführung des Testverbots in der DTM 2024. Hier mehr zu der Bestrafung.

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«Wir haben uns bei dem Test, bei dem es lediglich darum ging, die ABS-Probleme in den Griff zu bekommen, nachweislich keinen Vorteil erarbeitet», erklärt Teamchef Ulrich Fritz gegenüber dem Motorsport-Magazin am Nürburgring. «Der Test hatte sportlich keinerlei Relevanz, vor allem, weil wir dabei auf anderen Reifen, nämlich der letztjährigen Pirelli-Spezifikation, keinem neuen Reifensatz (100 km Laufleistung) gefahren sind. Wir sind dazu auf einem anderen Streckenlayout mit Goodyear-Kehre, der schnelleren Veedol-Schikane und auch nicht auf der aktuellen DTM-Variante mit Kurzanbindung der GP-Strecke gefahren. Dabei sind wir auch nur 14 Push-Runden gefahren. Die waren im Vergleich zum letzten Jahr sogar zwei bis drei Sekunden pro Runde langsamer.»

«Es gab keinen Performance-Vorteil, weshalb die Strafe, die unsere beiden Fahrer jetzt betrifft, für uns nicht nachvollziehbar ist», poltert der Teamchef des Ford-Rennstalls. Auch eine sportliche Strafe hätte seiner Meinung nach nicht derart drastisch ausfallen müssen: «Bei den vorliegenden Fakten hätte aus meiner Sicht – wie auch in der Vergangenheit bei einem ähnlichen Vergehen praktiziert – eine Geldstrafe ausgereicht. Auch das Streichen eines Freien Trainings der DTM am Freitag wäre aus unserer Sicht noch vertretbar gewesen.»

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