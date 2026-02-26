Schubert Motorsport greift Titel mit Wittmann und van der Linde an

Mit einem Routinier und einem Rückkehrer geht das Team Schubert Motorsport in die DTM-Saison 2026. Marco Wittmann und Kelvin van der Linde werden in den Cockpits der beiden BMW M4 GT3 EVO sitzen und um die Titelgewinne in der Fahrer-, Team- und Herstellerwertung kämpfen. Wittmann geht bereits in seine 14. Saison, van der Linde übernimmt den Platz von René Rast und feiert nach einem Jahr Pause sein DTM-Comeback.

Werbung

Werbung

Bis zum letzten Rennen der Saison 2025 in Hockenheim kämpfte Schubert Motorsport um den Titel, scheiterte am Ende aber knapp. Rast schied auf dem Weg zum Fahrerchampion nach einem Unfall aus, Wittmann kämpfte in einem dramatischen Finish um den Rennsieg und beendete die Saison auf Platz fünf in der Fahrerwertung. Nun startet die Mannschaft um Teamchef Torsten Schubert einen neuen Anlauf auf die Krone in der DTM, die sie 2022 (Fahrer- und Teamtitel) und 2024 (Teamtitel) bereits erringen konnte.

Wittmann hat in seiner 14. DTM-Saison für BMW M Motorsport die Chance, auf Platz zwei der ewigen Bestenliste der DTM-Starter zu springen. Aktuell liegt er mit 210 Rennstarts auf Position sechs. 2014 und 2016 feierte er jeweils den Gewinn des Fahrertitels. An diesem ist Kelvin van der Linde bislang zweimal knapp vorbeigeschrammt. 2021 wurde er in seiner Debütsaison Dritter in der Gesamtwertung, seine bislang letzte Saison 2024 beendete er sogar auf Rang zwei. Nun kehrt er nach einem Jahr Pause zurück und nimmt erstmals im BMW M4 GT3 EVO einen Anlauf auf seinen ersten DTM-Titel.

Andreas Roos (Leiter BMW M Motorsport): «Nach dem dramatischen Saisonfinale 2025 haben wir mit der DTM noch eine Rechnung offen. Wir waren so knapp am Titelgewinn dran, dass wir nun umso motivierter sind, es in diesem Jahr noch besser zu machen. Ich bin überzeugt, dass wir mit der Erfolgskombination aus Fahrzeug, Team und Fahrern optimale Voraussetzungen für den Kampf um die DTM-Krone haben. Marco Wittmann hat im vergangenen Jahr bewiesen, dass er das Zeug zu seinem dritten Titel hat. Kelvin van der Linde hatte von Beginn unserer Zusammenarbeit an den großen Wunsch, in die DTM zurückzukehren, und ich bin froh, dass wir ihm dieses Comeback nun ermöglichen können. Er hat mit seinen fantastischen Erfolgen in der vergangenen Saison bewiesen, dass er im BMW M4 GT3 EVO zu allem fähig ist. Zudem ist er mit seiner Persönlichkeit ein großer Gewinn für die DTM, die sich in unseren Augen hervorragend entwickelt. Das Racing, die Zuschauerzahlen und die tolle Atmosphäre machen die DTM zu einer unverzichtbaren Plattform für BMW M Motorsport.»

Werbung

Werbung