Spezielles Format: So funktioniert das DTM-Qualifying am Norisring
Die DTM nutzt auf dem Norisring ein spezielles Qualifyingformat. SPEEDWEEK erklärt euch dieses und sagen euch, welcher Fahrer in welcher Gruppe fährt.
Aufgrund der Fahrzeuganzahl auf dem nur 2,162 Kilometer kurzen Norisring, wird das DTM-Qualifying auf dem Stadtkurs in Nürnberg in zwei Gruppen stattfinden. Somit möchte der ADAC dafür sorgen, dass jeder Pilot die Möglichkeit auf eine freie Runde hat.
Das kombinierte Ergebnis aus den beiden Trainingssitzungen am Freitag entscheidet darüber, in welcher Gruppe die Piloten in beiden Zeittrainings an den Start gehen. Die Piloten mit einem ungeraden kombinierten Ergebnis starten in Gruppe 1, die Fahrer mit einem geraden Ergebnis in Gruppe 2.
Im Zeittraining am Samstag geht zunächst die erste Gruppe auf die Strecke, am Sonntag die zweite Gruppe.
Der schnellste aus beiden Gruppen wird das Rennen dann von der Pole-Position aufnehmen. Vom zweiten Startrang wird der schnellste Pilot der anderen Gruppe starten. Die Fahrzeuge der jeweiligen Gruppe sortieren sich in einer Reihe hinter dem schnellsten Fahrzeug der jeweiligen Gruppe ein.
Gruppe A:
Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Marco Mapelli - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3
Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3
Nicolas Baert - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R
Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
Gruppe B:
Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3
Maximilian Paul - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3
Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R
Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R
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