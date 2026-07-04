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Spezielles Format: So funktioniert das DTM-Qualifying am Norisring

Die DTM nutzt auf dem Norisring ein spezielles Qualifyingformat. SPEEDWEEK erklärt euch dieses und sagen euch, welcher Fahrer in welcher Gruppe fährt.

DTM

Spezielles Qualifyingformat am Norisring
Spezielles Qualifyingformat am Norisring
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Spezielles Qualifyingformat am Norisring
© DTM//Gruppe C Photography

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TV-Programm

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Aufgrund der Fahrzeuganzahl auf dem nur 2,162 Kilometer kurzen Norisring, wird das DTM-Qualifying auf dem Stadtkurs in Nürnberg in zwei Gruppen stattfinden. Somit möchte der ADAC dafür sorgen, dass jeder Pilot die Möglichkeit auf eine freie Runde hat.

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Das kombinierte Ergebnis aus den beiden Trainingssitzungen am Freitag entscheidet darüber, in welcher Gruppe die Piloten in beiden Zeittrainings an den Start gehen. Die Piloten mit einem ungeraden kombinierten Ergebnis starten in Gruppe 1, die Fahrer mit einem geraden Ergebnis in Gruppe 2.

Im Zeittraining am Samstag geht zunächst die erste Gruppe auf die Strecke, am Sonntag die zweite Gruppe.

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Der schnellste aus beiden Gruppen wird das Rennen dann von der Pole-Position aufnehmen. Vom zweiten Startrang wird der schnellste Pilot der anderen Gruppe starten. Die Fahrzeuge der jeweiligen Gruppe sortieren sich in einer Reihe hinter dem schnellsten Fahrzeug der jeweiligen Gruppe ein.

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Gruppe A:

Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

Marco Mapelli - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

Nicolas Baert - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

TV-Programm

Gruppe B:

Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

Maximilian Paul - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Ben Dörr

Dörr Motorsport

Ben Dörr

Dörr Motorsport

25

39

48,793

02

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

38

+0,151

03

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

37

+0,175

04

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

7

38

+0,181

05

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

69

33

+0,191

06

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

41

+0,252

07

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

42

+0,263

08

Maximilian Paul

TGI Team Lamborghini by GRT

Maximilian Paul

TGI Team Lamborghini by GRT

19

41

+0,295

09

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

14

32

+0,299

10

Tom Kalender

Landgraf Motorsport

Tom Kalender

Landgraf Motorsport

84

39

+0,300

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