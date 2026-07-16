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Start vom zweiten Grasser Lamborghini bei DTM in Oschersleben unklar

Startet der zweite Grasser Racing Team Lamborghini Temerario GT3 nach dem schweren Unfall am Norisring bei der DTM in Oschersleben? Stand jetzt ist das noch unklar - auch noch kein Fahrer nominiert.

DTM

Wann kehrt der zweite Grasser Lamborghini nach dem schweren Unfall zurück?
Wann kehrt der zweite Grasser Lamborghini nach dem schweren Unfall zurück?
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Wann kehrt der zweite Grasser Lamborghini nach dem schweren Unfall zurück?
© DTM//Gruppe C Photography

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Startet auch in Oschersleben das volle DTM-Feld von 21 Autos oder reduziert sich das Teilnehmerfeld auf 20 Boliden? Es ist weiterhin unklar, ob der zweite Lamborghini Temerario GT3 vom Grasser Racing Team bei der Veranstaltung in der Magdeburger Börde antreten wird.

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«Stand heute schaut es noch nicht so gut aus. Wir können aber momentan nichts Definitives sagen», so Teamchef Gottfried Grasser am heutigen Donnerstag gegenüber dem Motorsport-Magazin.

Grasser bestätigte weiterhin, dass es sich bei dem verunfallten Temerario um keinen Totalschaden handelt. «Wir wollen das Auto reparieren. Es geht aber um die Ersatzteile und darum, ob sie bis zur nächsten Woche kommen.» Die Ersatzteilsituation des neuen Lamborghini Temerario GT3, von dem weltweit nur sieben Fahrzeuge in der DTM, der GT World Challenge Europe und in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship im Einsatz sind, ist angespannt.

Sollte das Team aus dem österreichischen Knittelfeld die Reparatur bis zur Veranstaltung in Oschersleben schaffen, ist weiterhin unklar, wer das Fahrzeug steuern wird. «Wir haben Stand heute noch keinen Ersatzfahrer nominiert», so Grasser abschließend. Aus dem Lamborghini-Werksfahrerkader haben noch Christian Engelhart, Patric Niederhauser, Franck Perera und Andrea Caldarelli Erfahrung in der DTM.

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Maximilian Paul befindet sich weiterhin auf dem Weg der Besserung.

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