Teamchef Ulrich Fritz wird neuer Gesellschafter beim Haupt Racing Team

Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher.
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Mit der Beteiligung von Ulrich Fritz erreicht HRT die nächste Entwicklungsstufe und setzt zugleich auf Kontinuität in Führung und Strategie. Fritz, der das Unternehmen seit 2021 als Geschäftsführer leitet, übernimmt zusätzliche unternehmerische Verantwortung und wird die Zukunft des Teams noch intensiver mitgestalten.
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Seit der Gründung im Jahr 2020 hat sich HRT innerhalb kurzer Zeit als feste Größe im internationalen Motorsport etabliert. Unter der Führung von Ulrich Fritz wurde das Team in den vergangenen Jahren gezielt weiterentwickelt – vom Ausbau des professionellen Rennbetriebs über die Etablierung der HRT RACE BASE am Nürburgring bis hin zur strategischen Partnerschaft mit Ford Racing. Heute agiert HRT als ganzheitlich aufgestelltes Motorsportunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Neben dem Engagement in führenden internationalen GT-Serien (DTM, ADAC GT Masters, NLS, ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, CrowdStrike 24 Hours of Spa, GT World Challenge Europe Powered by AWS und Intercontinental GT Challenge etc.) liegt ein zentraler Fokus auf der Rolle als Engineering- und Entwicklungspartner im Hochleistungsmotorsport. Gleichzeitig treibt HRT die gezielte Nachwuchsförderung voran und bietet Talenten einen durchgängigen Karrierepfad vom Kartsport bis in die DTM.
Ulrich Fritz hält künftig eine wesentliche Beteiligung am Unternehmen, das mehrheitlich im Besitz der Unternehmerfamilie Haupt ist. Ende 2023 hatte Teamgründer Hubert Haupt seine Beteiligung am Unternehmen veräußert, blieb dem Team jedoch weiterhin eng verbunden und begleitete dessen Entwicklung sowohl in beratender Funktion als auch aktiv als Fahrer. Inzwischen ist die Unternehmerfamilie Haupt wieder Mehrheitsgesellschafter.
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Ulrich Fritz, Geschäftsführer und Gesellschafter Haupt Racing Team: «Der Einstieg als Gesellschafter ist für mich ein absolut konsequenter Schritt. Ich habe HRT von Anfang an so geführt, als wäre es mein eigenes Unternehmen: mit viel Herzblut und dem Ziel eines nachhaltigen, gesunden Wachstums. Durch die Beteiligung habe ich nun die Möglichkeit, die Zukunft von HRT noch aktiver voranzutreiben.»
Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher.
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Hubert Haupt, Teamgründer Haupt Racing Team: «Ulrich Fritz hat die Entwicklung von HRT in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt. Er hat entscheidend zu unseren sportlichen und wirtschaftlichen Erfolgen beigetragen. Seine Beteiligung ist ein wichtiges Signal für eine stabile Weiterentwicklung mit klaren Ambitionen im internationalen Motorsport und darüber hinaus.»
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