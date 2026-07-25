Thomas Preining fährt im Porsche auf Pole-Position in Oschersleben

Thomas Preining dominiert weiterhin das DTM-Rennwochenende in Oschersleben. Der 2023er Titelträger fuhr im Manthey Porsche auf den besten Startplatz in der Magdeburger Börde. Preining umrundete den Kurs in 1:21.862 Minuten.

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Luca Engstler fuhr im Abt Sportsline Lamborghini auf den zweiten Startplatz. 0,070 Sekunden fehlten dem Allgäuer auf die Bestzeit.

Maro Engel komplettiert im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 die Top-3-Positionen.

Ergebnis DTM Oschersleben Qualifying 1 (Top 10):

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