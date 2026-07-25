Thomas Preining fährt im Porsche auf Pole-Position in Oschersleben
Thomas Preining hat sich die Pole-Position für das erste DTM-Rennen in Oschersleben gesichert. Im Manthey Porsche fuhr der Österreicher auf den besten Startplatz in der Magdeburger Börde.
Thomas Preining dominiert weiterhin das DTM-Rennwochenende in Oschersleben. Der 2023er Titelträger fuhr im Manthey Porsche auf den besten Startplatz in der Magdeburger Börde. Preining umrundete den Kurs in 1:21.862 Minuten.
Luca Engstler fuhr im Abt Sportsline Lamborghini auf den zweiten Startplatz. 0,070 Sekunden fehlten dem Allgäuer auf die Bestzeit.
Maro Engel komplettiert im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 die Top-3-Positionen.
Ergebnis DTM Oschersleben Qualifying 1 (Top 10):
Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R
Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3
Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3
Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
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