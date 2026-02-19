Thomas Preining: «Ich habe großen Spaß an der DTM insgesamt!»

Thomas Preining und Manthey: Das passt zusammen wie ein Heckmotor zum Porsche 911! Der 27-jährige Linzer, Sohn vom zweifachen österreichischen Motorrad-Staatsmeister und ehemaligen Weltmeisterschaftspiloten Andy Preining, geht in seine vierte DTM-Saison mit dem Porsche-Rennstall aus Meuspath , nur einem Steinwurf von der Döttinger Höhe der legendären Nordschleife entfernt.

Werbung

Werbung

Dabei konnte Preining – der 2022 auf dem Norisring im Bernhard-Team den ersten Porsche-Sieg in der DTM feiern konnte – bereits große Erfolge in Deutschlands bekanntester Rennserie mit dem Team einfahren, welches von Olaf Manthey vor 30 Jahren gegründet wurde.

Der DTM-Titel im Jahr 2023 überstrahlt dabei alles. Und auch 2025 hatte er große Chancen im Titelkampf, ehe Kollisionen in beiden Rennen auf dem Sachsenring im August die Titelträume ins Wanken und schlussendlich zum Einstürzen brachten. Schlussendlich beendete er die Saison mit zwei Saisonsiegen auf dem vierten Meisterschaftsrang, nur zehn Punkte hinter seinem Teamkollegen und Meister Ayhancan Güven. Nicht auszudenken, was möglich gewesen wäre, wenn er in beiden Rennen auf der Berg-und-Talbahn nicht im Kampf um den Sieg kollidiert wäre und so wichtige Punkte liegengelassen hätte… Allerdings hatte er mit seinen Punkten gewichtigen Anteil am Gewinn des Manthey-Teams in der Teamwertung der DTM.

Preining geht motiviert in die Saison 2026

Vor der diesjährigen Saison zeigt sich Preining angriffslustig und motiviert: «Ich freue mich sehr, dass die DTM weitergeht und ich nun in meine vierte Saison mit Manthey starte. Die Zusammenarbeit mit dem Team ist über die Jahre immer enger geworden und die Abläufe sind inzwischen hervorragend eingespielt. In den vergangenen drei Jahren haben wir gezeigt, dass wir konstant um die Meisterschaft kämpfen können. Ob am Ende alles klappt, lässt sich nie vorhersagen, aber ich bin guter Dinge, habe großen Spaß an der Arbeit mit dem Team und an der DTM insgesamt und freue mich schon auf das erste Rennen!»

Werbung

Werbung