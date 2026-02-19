Weiter zum Inhalt
Thomas Preining: «Ich habe großen Spaß an der DTM insgesamt!»

Thomas Preining gehört mittlerweile zum Inventar bei Manthey und geht in seine vierte Saison mit dem Porsche-Team in der DTM. Der 2023er Titelträger gibt einen Ausblick auf seine Saison 2026.

Jonas Plümer

Von

DTM

Thomas Preining startet motiviert in die DTM-Saison 2026
Foto: Manthey
Thomas Preining und Manthey: Das passt zusammen wie ein Heckmotor zum Porsche 911! Der 27-jährige Linzer, Sohn vom zweifachen österreichischen Motorrad-Staatsmeister und ehemaligen Weltmeisterschaftspiloten Andy Preining, geht in seine vierte DTM-Saison mit dem Porsche-Rennstall aus Meuspath, nur einem Steinwurf von der Döttinger Höhe der legendären Nordschleife entfernt.

Dabei konnte Preining – der 2022 auf dem Norisring im Bernhard-Team den ersten Porsche-Sieg in der DTM feiern konnte – bereits große Erfolge in Deutschlands bekanntester Rennserie mit dem Team einfahren, welches von Olaf Manthey vor 30 Jahren gegründet wurde.

Der DTM-Titel im Jahr 2023 überstrahlt dabei alles. Und auch 2025 hatte er große Chancen im Titelkampf, ehe Kollisionen in beiden Rennen auf dem Sachsenring im August die Titelträume ins Wanken und schlussendlich zum Einstürzen brachten. Schlussendlich beendete er die Saison mit zwei Saisonsiegen auf dem vierten Meisterschaftsrang, nur zehn Punkte hinter seinem Teamkollegen und Meister Ayhancan Güven. Nicht auszudenken, was möglich gewesen wäre, wenn er in beiden Rennen auf der Berg-und-Talbahn nicht im Kampf um den Sieg kollidiert wäre und so wichtige Punkte liegengelassen hätte… Allerdings hatte er mit seinen Punkten gewichtigen Anteil am Gewinn des Manthey-Teams in der Teamwertung der DTM.

Preining geht motiviert in die Saison 2026

Vor der diesjährigen Saison zeigt sich Preining angriffslustig und motiviert: «Ich freue mich sehr, dass die DTM weitergeht und ich nun in meine vierte Saison mit Manthey starte. Die Zusammenarbeit mit dem Team ist über die Jahre immer enger geworden und die Abläufe sind inzwischen hervorragend eingespielt. In den vergangenen drei Jahren haben wir gezeigt, dass wir konstant um die Meisterschaft kämpfen können. Ob am Ende alles klappt, lässt sich nie vorhersagen, aber ich bin guter Dinge, habe großen Spaß an der Arbeit mit dem Team und an der DTM insgesamt und freue mich schon auf das erste Rennen!»

Dabei beginnt die DTM-Saison 2026 für Preining direkt in seiner Heimat. Das diesjährige Rennjahr der Traditionsserie wird am letzten April-Wochenende auf dem Red Bull Ring in der Steiermark eröffnet. Auch der offizielle Vorsaisontest eineinhalb Wochen vorher findet auf dem Grand-Prix-Kurs in den Alpen statt.

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Placeholder - Racer

Ayhancan Güven

192

2

Lucas Auer

Lucas Auer

188

3

Maro Engel

Maro Engel

184

4

Thomas Preining

Thomas Preining

182

5

Marco Wittmann

Marco Wittmann

170

6

René Rast

René Rast

169

7

Placeholder - Racer

Jordan Pepper

164

8

Jack Aitken

Jack Aitken

162

9

Placeholder - Racer

Jules Gounon

142

10

Placeholder - Racer

Thierry Vermeulen

102

Events

Alle DTM Events

  • Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    23.–26.04.2026
    Zum Event

  • Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event

  • Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    23.–02.07.2026
    Zum Event

  1. Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    23.–26.04.2026
    Zum Event

  2. Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  3. Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  4. Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event

  5. Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    23.–02.07.2026
    Zum Event

Tourenwagen News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

