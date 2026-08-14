Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Tourenwagen

  4. /

  5. DTM

  6. /

  7. News

Werbung

Thomas Preining mit Porsche-Bestzeit im zweiten Training

Porsche schlägt im zweiten DTM-Training auf dem Nürburgring zurück. Der 2023er DTM-Meister Thomas Preining fuhr im Grello die schnellste Runde.

Jonas Plümer

Von

DTM

Thomas Preining im Manthey Porsche
Thomas Preining im Manthey Porsche
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Thomas Preining im Manthey Porsche
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Thomas Preining schlägt im zweiten DTM-Training auf dem Nürburgring zurück und fuhr die Bestzeit. Im Manthey Porsche umrundete er den Kurs in 1:25.517 Minuten.

Werbung

Werbung

Rang zwei belegte sein Manthey-Teamkollege Ricardo Feller. 0,249 Sekunden trennten die beiden Porsche aus dem Team in Meuspath.

Kelvin van der Linde komplettiert im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen.

Im Artikel erwähnt

Nach 13 Minuten wurde eine Full Course Yellow-Phase ausgerufen, da Marco Mapelli in der Boxeneinfahrt ausrollte. Um den Lamborghini Temerario GT3 der Abt-Mannschaft zu bergen, wurde die Session neutralisiert. Nach der Reparatur kehrte das Fahrzeug am Ende der Sitzung auf die Strecke zurück.

Werbung

Werbung

Ergebnis DTM Nürburgring Training 2 (Top 10):

TV-Programm

  1. Thomas Preining – Manthey Racing – Porsche 911 GT3 R

  2. Ricardo Feller – Manthey Racing – Porsche 911 GT3 R

  3. Kelvin van der Linde – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

  4. Marco Wittmann – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3

  5. Nicki Thiim – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

  6. Finn Wiebelhaus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  7. Ben Dörr – Dörr Motorsport – McLaren 720S GT3

  8. Marco Mapelli – Abt Sportsline – Lamborghini Temerario GT3

  9. Arjun Maini – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3

  10. Lucas Auer – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Qualifying

  4. 2. Freies Training

  5. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Placeholder - Racer

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

14

39

57:05,857

1:26,031

28

02

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

91

39

+9,973

1:26,733

22

03

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

39

+13,756

1:26,400

16

04

Ben Dörr

Ben Dörr

Dörr Motorsport

Ben Dörr

Ben Dörr

Dörr Motorsport

25

39

+14,569

1:26,397

13

05

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

39

+15,373

1:26,684

12

06

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

39

+16,051

1:26,664

10

07

Luca Engstler

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

39

+21,229

1:26,652

9

08

Jules Gounon

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

39

+28,514

1:26,534

8

09

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

90

39

+37,133

1:26,902

7

10

Bastian Buus

Bastian Buus

Land Motorsport

Bastian Buus

Bastian Buus

Land Motorsport

29

39

+38,768

1:26,899

6

Events

Alle DTM Events
  • Vergangen

    Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  • DTM

    Live

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    14.–16.08.2026
    Zum Event

  • Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.09.2026
    Zum Event

  • Hockenheim

    Hockenheimring, Deutschland
    08.–10.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  3. DTM

    Live

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    14.–16.08.2026
    Zum Event

  4. Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.09.2026
    Zum Event

  5. Hockenheim

    Hockenheimring, Deutschland
    08.–10.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien