Thomas Preining sorgt für Porsche-Sieg im ersten DTM-Lauf in Oschersleben

Porsche-Sieg im ersten DTM-Rennen in Oschersleben. Thomas Preining gewinnt das erste Rennen im Manthey Porsche überlegen von der Pole-Position. Für den 2023er DTM-Champion ist es der zweite Saisonsieg nachdem er den Saisonauftakt auf dem Red Bull Ring gewann.

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Rang zwei belegte Luca Engstler im ABT Sportsline Lamborghini Temerario GT3. Dem Allgäuer fehlten 1,601 Sekunden auf den siegreichen Thomas Preining.

Die Podestränge werden komplettiert von Maro Engel im Mercedes-AMG GT3 von WINWARD Racing. Engel übernahm damit wiederholt die Tabellenführung in der DTM.

In der ersten Runde kamen Jules Gounon und Ben Dörr am Ausgang der Hasseröder-Kurve aneinander und rutschten in die Wiese. Dörr erlitt dabei einen Reifenschaden und musste in langsamer Fahrt zurück in die Box fahren. Der Frankfurter verlor dabei große Teile seines Reifens. Der McLaren-Pilot erlitt dabei so starke Schäden, dass das Dörr Motorsport-Team den Wagen zurückzog. Zum Pflichtboxenstopp beendete auch Gounon das Rennen mit starken Beschädigungen.

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Nach rund 20 Minuten rutschte Marco Wittmann im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 einen Reifenschaden vorne rechts, wodurch er vom Kurs rutschte und daraufhin in langsamer Fahrt die Box ansteuerte. Der zweifache DTM-Meister gab das Rennen auf.

Nach dem Pflichtboxenstopp von Marco Mapelli fuhr in der Boxenausfahrt Bastian Buus in den Lamborghini hinein. Der Italiener musste das Auto in der Box abstellen, da das Fahrzeug beim Einschlag des Porsche in den Temerario das Fahrzeug stark beschädigte.

Ergebnis DTM Oschersleben Rennen 1 (Top 10):

Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3 Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3 Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3 Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3 Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3 Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3 Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3 Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3 Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

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