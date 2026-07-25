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Thomas Preining sorgt für Porsche-Sieg im ersten DTM-Lauf in Oschersleben

Porsche-Triumph im ersten DTM-Rennen in Oschersleben. Nachdem Thomas Preining bereits das komplette Rennwochenende bestimmt, gewinnt er auch den ersten Wertungslauf überlegen.

Jonas Plümer

Von

DTM

Sieg für Thomas Preining in Oschersleben
Sieg für Thomas Preining in Oschersleben
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Sieg für Thomas Preining in Oschersleben
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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TV-Programm

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Porsche-Sieg im ersten DTM-Rennen in Oschersleben. Thomas Preining gewinnt das erste Rennen im Manthey Porsche überlegen von der Pole-Position. Für den 2023er DTM-Champion ist es der zweite Saisonsieg nachdem er den Saisonauftakt auf dem Red Bull Ring gewann.

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Rang zwei belegte Luca Engstler im ABT Sportsline Lamborghini Temerario GT3. Dem Allgäuer fehlten 1,601 Sekunden auf den siegreichen Thomas Preining.

Die Podestränge werden komplettiert von Maro Engel im Mercedes-AMG GT3 von WINWARD Racing. Engel übernahm damit wiederholt die Tabellenführung in der DTM.

Im Artikel erwähnt

In der ersten Runde kamen Jules Gounon und Ben Dörr am Ausgang der Hasseröder-Kurve aneinander und rutschten in die Wiese. Dörr erlitt dabei einen Reifenschaden und musste in langsamer Fahrt zurück in die Box fahren. Der Frankfurter verlor dabei große Teile seines Reifens. Der McLaren-Pilot erlitt dabei so starke Schäden, dass das Dörr Motorsport-Team den Wagen zurückzog. Zum Pflichtboxenstopp beendete auch Gounon das Rennen mit starken Beschädigungen.

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Nach rund 20 Minuten rutschte Marco Wittmann im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 einen Reifenschaden vorne rechts, wodurch er vom Kurs rutschte und daraufhin in langsamer Fahrt die Box ansteuerte. Der zweifache DTM-Meister gab das Rennen auf.

TV-Programm

Nach dem Pflichtboxenstopp von Marco Mapelli fuhr in der Boxenausfahrt Bastian Buus in den Lamborghini hinein. Der Italiener musste das Auto in der Box abstellen, da das Fahrzeug beim Einschlag des Porsche in den Temerario das Fahrzeug stark beschädigte.

Ergebnis DTM Oschersleben Rennen 1 (Top 10):

  1. Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  2. Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

  3. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  4. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  5. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  6. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  7. Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  8. Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  9. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  10. Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

91

40

57:25,269

1:23,764

28

02

Luca Engstler

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

40

+1,601

1:23,796

22

03

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

40

+5,040

1:23,809

17

04

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

40

+5,744

1:23,914

13

05

Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

40

+6,180

1:24,010

11

06

Arjun Maini

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

40

+9,838

1:23,856

10

07

Kelvin van der Linde

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

Kelvin van der Linde

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

3

40

+11,239

1:23,992

9

08

Timo Glock

Timo Glock

Dörr Motorsport

Timo Glock

Timo Glock

Dörr Motorsport

16

40

+11,757

1:23,942

8

09

Thierry Vermeulen

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

Thierry Vermeulen

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

69

40

+15,506

1:23,808

7

10

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

90

40

+16,680

1:23,842

6

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