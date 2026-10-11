Zweiter DTM-Titel für Thomas Preining: Rang drei reicht zum Titelgewinn
Thomas Preining ist DTM-Champion des Jahres 2026! Der Österreicher feiert seinen zweiten Titelgewinn in der DTM. Maro Engel gewinnt das finale Saisonrennen in Hockenheim.
Thomas Preining ist zum zweiten Mal DTM-Meister! Rang drei im zweiten DTM-Rennen auf dem Hockenheimring reicht dem Österreicher zum Titelgewinn. Für Preining ist es der zweite Titel in Deutschlands bekanntester Rennserie, nachdem er bereits 2023 die Meisterschaft gewann. Damit krönt der Österreicher eine spektakuläre Aufholjagd in der Meisterschaft in der zweiten Saisonhälfte. Zudem gewann Preining im Juni bereits die 24h Spa, das weltgrößte GT-Rennen.
Das Rennen gewann sein Titelaspirant Maro Engel im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3.
Ricardo Feller belegt im zweiten Manthey Porsche den zweiten Rang, nachdem Preining ihn in der letzten Runde noch einen Platz schenkte. 3,058 Sekunden fehlten auf den siegreichen Mercedes-AMG.
In der Anbremsphase der zweiten Kurve trag Thierry Vermeulen heftig das Heck von Jules Gounon, so dass der WINWARD Racing-Pilot daraufhin auch noch Matteo Cairoli traf. Das Aus für den Mercedes-AMG-Werksfahrer.
Ergebnis DTM Hockenheimring Rennen 2 (Top 10):
Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
Ricardo Feller – Manthey – Porsche 911 GT3 R
Thomas Preining – Manthey – Porsche 911 GT3 R
Bastian Buus – Land-Motorsport – Porsche 911 GT3 R
Ben Dörr – Dörr Motorsport – McLaren 720S GT3
Matteo Cairoli – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3
Marco Wittmann – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3
Arjun Maini – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Marco Mapelli – ABT Sportsline – Lamborghini Temerario GT3
Mirko Bortolotti – Grasser Racing Team – Lamborghini Temerario GT3
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand