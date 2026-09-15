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Kultauto-Korso bei der Red Bull Rennpappe: Trabis erobern den Sachsenring

Im Rahmen der DTM auf dem Sachsenring gastierte die Red Bull Rennpappe auf dem Traditionskurs nahe Chemnitz und drehte eine Runde über die Rennstrecke. 50 Trabis nahmen an der Fun-Rallye teil.

DTM

Die Red Bull Rennpappe brachte 50 Trabanten auf den Sachsenring
Die Red Bull Rennpappe brachte 50 Trabanten auf den Sachsenring
Foto: DTM
Die Red Bull Rennpappe brachte 50 Trabanten auf den Sachsenring
© DTM

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Nach einer Fun-Rallye durch das Erzgebirgsvorland kamen am Samstag 50 Trabanten auf dem Sachsenring an. Die individuell gestalteten DDR-Kultautos absolvierten im Rahmen der Red Bull Rennpappe mit ihren Zweitaktern unter dem Applaus der DTM-Zuschauer eine Runde auf der Berg-und-Talbahn. Anschließend zeichnete Schauspielerin Claudia Schmutzler den kreativsten Trabanten mit der «Goldenen Rennpappe» aus.

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Die Auszeichnung ist eine Hommage an die Duroplast-Karosserie des Kultautos, die umgangssprachlich als «Rennpappe» bezeichnet wird. Schmutzler kennt sich mit dem Kultauto bestens aus: Im Kinohit «Go Trabi Go» spielte sie Jacqueline, die Tochter der Familie Struutz.

Passend dazu wurde Samstagabend im Autokino am Sachsenring der Kultstreifen von 1991 auf der Leinwand gezeigt.

Schmutzler zeigte sich begeistert: «Es war insgesamt eine schöne und entschleunigende Veranstaltung. Trabi-Fans sind liebevolle Menschen, das merkt man immer wieder. Die Runde hier am Sachsenring war mega, ich wäre am liebsten mit 180 Stundenkilometern über den Kurs gefahren. Mir wurde auf der Strecke klar: In meinem nächsten Leben werde ich Rennfahrerin.»

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