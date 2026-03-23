Unverändertes Fahreraufgebot in den Dörr Motorsport McLaren in DTM

Dörr Motorsport geht dieses Jahr in die dritte DTM-Saison und vertraut weiterhin auf Formel-1-Erfahrung: Der 91-malige Grand-Prix-Starter Timo Glock (Kreuzlingen) pilotiert genau wie Teamkollege Ben Dörr (Butzbach) einen McLaren 720S GT3 Evo. Das Team aus Frankfurt kämpfte im vergangenen Jahr um Podestplätze und holte die erste Pole-Position für den britischen Sportwagenhersteller in der DTM. Daran will die hessische Mannschaft in diesem Jahr anknüpfen.

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«Mich motiviert die Zuversicht und das Vertrauen, dass wir 2026 wieder einen Schritt nach vorn machen werden», sagt Glock. «Meine Erwartung ist, dass wir die in der Off-Season erarbeiteten Fortschritte in konstant gute Rennwochenenden umsetzen können. Ich freue mich besonders auf die Rennen in Hockenheim und Spielberg, da mir beide Strecken sehr liegen und ich dort besonders gern fahre.» Der frühere Formel-1-Pilot aus Kreuzlingen feierte vergangenes Jahr sein DTM-Comeback und bestreitet für Dörr nun seine zweite Saison. Für den fünfmaligen Rennsieger ist es sein insgesamt zwölftes Jahr in der DTM.

Teamkollege Dörr beeindruckte 2025 auf dem Nürburgring mit der ersten Pole-Position von McLaren in der Geschichte der DTM. Nun will der 21-Jährige weitere Top-Platzierungen verbuchen: «Ich erwarte, dass wir durchweg gute Ergebnisse erzielen und im Laufe der Saison auch das ein oder andere Highlight setzen können», sagt der offizieller McLaren-GT3-Junior-Fahrer. «Mich motiviert besonders, dass wir uns kontinuierlich steigern, immer schneller werden und in der kommenden Saison gezielt vorne angreifen können. Vor allem freue ich mich auf den Nürburgring, denn dort lief es bereits im vergangenen Jahr ganz gut.»

«Wir wollen uns konstant in den Top Fünf positionieren und idealerweise auch gemeinsam mit McLaren den Sprung auf das Podium schaffen», formuliert Rainer Dörr, Teambesitzer von Dörr Motorsport, die Ambitionen für die anstehende Saison. «Wir haben unsere bisherigen Erfahrungen aus den ersten beiden DTM-Jahren konsequent analysiert und nahezu alle Bereiche neu aufgestellt. Von der personellen Verstärkung des Teams über die detaillierte Weiterentwicklung der Fahrzeuge bis hin zu umfangreichen Testprogrammen. Unsere Testdaten stimmen uns sehr zuversichtlich und zeigen, dass wir einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht haben.»

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