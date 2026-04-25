Vier Marken dürfen Gewicht ausladen - neue DTM-Fahrzeugeinstufung
Aston Martin, BMW, Ferrari und Ford erhalten zum Samstag der DTM auf dem Red Bull Ring eine bessere Fahrzeugeinstufung. Erste Anpassung der Balance of Performance in der DTM-Saison 2026.
Nach den drei Trainingssitzungen der DTM auf dem Red Bll Ring wird die Fahrzeugeinstufung in Deutschlands bekanntester Rennserie angepasst. Aston Martin, BMW, Ferrari und Ford erhalten bessere Einstufungen – die restlichen Fahrzeuge bleiben unverändert.
Nach einem schwierigen Trainingstag darf der Aston Martin Vantage GT3 20 Kilogramm ausladen. Das Mindestgewicht des britischen Sportwagen beträgt nun 1.310 Kilogramm. Zudem wird der Ladedruck von 1,98 bar auf 2,01 bar angehoben, womit das Triebwerk mehr Leistung entwickelt.
Der BMW M4 GT3 darf 15 Kilogramm ausladen, so dass das Mindestgewicht nun 1.325 Kilogramm beträgt.
Ebenfalls 15 Kilogramm ausladen darf der Ferrari 296 GT3, dessen Mindestgewicht um 15 Kilogramm auf 1.320 Kilogramm sinkt.
Der Ford Mustang GT3 darf zehn Kilogramm ausladen. Der US-Sportwagen bringt somit ein Mindestgewicht von 1.310 Kilogramm auf die Waage.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach