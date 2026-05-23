Weniger Ladedruck: Ferrari nach DTM-Dominanz in Zandvoort eingebremst
Nachdem Ferrari das DTM-Rennwochenende in Zandvoort bislang dominierte, wird die Motorleistung des Turbomotors vor dem ersten Wertungslauf auf dem Dünenkurs reduziert.
Vor dem ersten Rennen in Zandvoort hat die SRO die Fahrzeugeinstufung der DTM angepasst. Der Ferrari 296 GT3 wird eingebremst. Die Einstufung der anderen Fahrzeuge bleibt unverändert.
Nachdem der Ferrari 296 GT3 das bisherige Rennwochenende dominierte – Matteo Cairoli fuhr in jeder Sitzung die Bestzeit – wird das Auto für das erste Rennen eingebremst. Der maximale Ladedruck wird von 2,48 auf 2,44 bar reduziert, so dass der Turbomotor weniger Leistung entwickelt.
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