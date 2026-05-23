Weniger Ladedruck: Ferrari nach DTM-Dominanz in Zandvoort eingebremst

Vor dem ersten Rennen in Zandvoort hat die SRO die Fahrzeugeinstufung der DTM angepasst. Der Ferrari 296 GT3 wird eingebremst. Die Einstufung der anderen Fahrzeuge bleibt unverändert.

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Nachdem der Ferrari 296 GT3 das bisherige Rennwochenende dominierte – Matteo Cairoli fuhr in jeder Sitzung die Bestzeit – wird das Auto für das erste Rennen eingebremst. Der maximale Ladedruck wird von 2,48 auf 2,44 bar reduziert, so dass der Turbomotor weniger Leistung entwickelt.

Matteo Cairoli fuhr auf die Pole-Position für das erste DTM-Rennen in Zandvoort, sein Teamkollege Thierry Vermeulen folgte direkt dahinter. Lucas Auer hatte auf dem dritten Platz bereits mehr als 0,4 Sekunden Rückstanf auf Matteo Cairoli.