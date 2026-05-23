Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Tourenwagen

  4. /

  5. DTM

  6. /

  7. News

Werbung

Weniger Ladedruck: Ferrari nach DTM-Dominanz in Zandvoort eingebremst

Nachdem Ferrari das DTM-Rennwochenende in Zandvoort bislang dominierte, wird die Motorleistung des Turbomotors vor dem ersten Wertungslauf auf dem Dünenkurs reduziert.

DTM

Der Ferrari 296 GT3 in Zandvoort
Der Ferrari 296 GT3 in Zandvoort
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Der Ferrari 296 GT3 in Zandvoort
© DTM//Gruppe C Photography

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Vor dem ersten Rennen in Zandvoort hat die SRO die Fahrzeugeinstufung der DTM angepasst. Der Ferrari 296 GT3 wird eingebremst. Die Einstufung der anderen Fahrzeuge bleibt unverändert.

Werbung

Werbung

Nachdem der Ferrari 296 GT3 das bisherige Rennwochenende dominierte – Matteo Cairoli fuhr in jeder Sitzung die Bestzeit – wird das Auto für das erste Rennen eingebremst. Der maximale Ladedruck wird von 2,48 auf 2,44 bar reduziert, so dass der Turbomotor weniger Leistung entwickelt.

Matteo Cairoli fuhr auf die Pole-Position für das erste DTM-Rennen in Zandvoort, sein Teamkollege Thierry Vermeulen folgte direkt dahinter. Lucas Auer hatte auf dem dritten Platz bereits mehr als 0,4 Sekunden Rückstanf auf Matteo Cairoli.

Empfehlungen

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 2. Freies Training

  4. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

14

36

58:09,644

1:34,749

28

02

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

36

+3,622

1:34,673

21

03

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

69

36

+4,786

1:34,988

18

04

Bastian Buus

Land Motorsport

Bastian Buus

Land Motorsport

29

36

+6,823

1:34,972

13

05

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

36

+7,187

1:34,726

11

06

Ben Dörr

Dörr Motorsport

Ben Dörr

Dörr Motorsport

25

36

+8,290

1:34,980

10

07

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

36

+8,701

1:35,041

9

08

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

91

36

+9,444

1:34,840

8

09

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

36

+13,774

1:35,261

7

10

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

7

36

+15,949

1:34,951

6

Events

Alle DTM Events
  • Vergangen

    Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    23.–26.04.2026
    Zum Event
  • DTM

    Live

    Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    23.–26.04.2026
    Zum Event
  2. DTM

    Live

    Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  3. Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  4. Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event

Tourenwagen News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM