Zeitplan: Das dritte DTM-Rennwochenende 2026 auf dem Lausitzring

Auf dem DEKRA Lausitzring findet an diesem Wochenende das dritte Rennwochenende der DTM-Saison 2026 statt. Mit einem Teilnehmerfeld von 21 Fahrzeugen – hier hat SPEEDWEEK für euch die Teilnehmerliste aufbereitet – werden die DTM-Piloten auf dem populären Kurs in der Steiermark zwei Rennen absolvieren.

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Auf dem Kurs zwischen Berlin und Dresden werden die DTM-Stars wie gewohnt zwei Rennen absolvieren: Im Sonntagslauf kämpfen die Teams ab dieser Saison bei zwei Pflicht-Boxenstopps um jede Zehntelsekunde. Im Samstagsrennen wird unverändert einmal gestoppt. Alle 16 Meisterschaftsläufe gehen über eine Länge von 55 Minuten plus eine Runde. Beim Einsatz des Cupra Safety-Cars kann sich die Renndistanz dank einer Overtime-Regel um maximal zwei Runden verlängern.

Neben der DTM werden in der Lausitz spannende Rahmenserien antreten. Das ADAC GT Masters wird in Brandenburg ihr erstes Endurance-Rennwochenende der Saison bestreiten und damit zwei längere Rennläufe absolvieren. Zudem wird erneut der Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland für viel Action sorgen.

Zudem gibt es auch zwei Premieren im Rahmenprogramm auf dem Infiedkurs des Triovals: Der neue BMW M2 Cup wird sein erstes Rennwochenende austragen. Zudem wird die neue Truck-Grand-Prix Meisterschaft erstmals im Rahmen der DTM ausgetragen, nachdem im Vorjahr die Truck Europameisterschaft auf dem ehemaligen ChampCar-Kurs im Rahmen der DTM fuhr.

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Freitag, 19. Juni:

11:40 - 12:35 Uhr: Freies Training 1

16:10 - 16:55 Uhr: Freies Training 2

Samstag, 20. Juni:

09:00 - 09:20 Uhr: Qualifying 1

13:30 - 14:30 Uhr: Rennen 1

Sonntag, 21. Juni:

09:05 - 09:25 Uhr: Qualifying 2

13:30 - 14:30 Uhr: Rennen 2

Abgerundet wird das Rahmenprogramm am Lausitzring durch breite nichtmotorsportliche Aktivitäten, wie dem Cinestar-Open-Air-Kino, einem Konzert von Dick Brave sowie der Fußball-WM auf Großbildleinwand.

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Den kompletten Zeitplan könnt ihr hier einsehen.

Auf SPEEDWEEK erfahrt ihr alles zum DTM-Rennwochenende auf dem DEKRA Lausitzring.