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Zeitplan: Der DTM-Saisonauftakt auf dem Red Bull Ring
Am kommenden Wochenende startet die DTM auf dem Red Bull Ring in die 2026er Saison. SPEEDWEEK fasst für euch den Zeitplan für das Motorsportspektakel auf dem Kurs in der Steiermark zusammen.
DTM
Die DTM startet auf dem Red Bull Ring in die neue SaisonDie DTM startet auf dem Red Bull Ring in die neue SaisonFoto: DTM//Gruppe C Photography
Die DTM startet auf dem Red Bull Ring in die neue Saison© DTM//Gruppe C Photography
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Auf dem Red Bull Ring findet an diesem Wochenende das erste Rennwochenende der DTM-Saison 2026 statt. Mit einem Teilnehmerfeld von 21 Fahrzeugen – hier hat SPEEDWEEK für euch die Teilnehmerliste aufbereitet – werden die DTM-Piloten auf dem populären Kurs in der Steiermark zwei Rennen absolvieren.
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Auf dem Stop&Go-Kurs in der Nähe von Graz werden die DTM-Stars wie gewohnt zwei Rennen absolvieren: Im Sonntagslauf kämpfen die Teams ab dieser Saison bei zwei Pflicht-Boxenstopps um jede Zehntelsekunde. Im Samstagsrennen wird unverändert einmal gestoppt. Alle 16 Meisterschaftsläufe gehen über eine Länge von 55 Minuten plus eine Runde. Beim Einsatz des Cupra Safety-Cars kann sich die Renndistanz dank einer Overtime-Regel um maximal zwei Runden verlängern. Neben der DTM werden in der Steiermark spannende Rahmenserien antreten. Auch das ADAC GT Masters, das in diesem Jahr in seine 20. Saison geht, wird auf dem Grand-Prix-Kurs seinen Saisonauftakt absolvieren und auch die ADAC GT4 Germany startet in die Saison 2026. Der Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland und die FIA Formula Regional runden das Rennwochenende ab.
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Freitag, 24. April:
  • 11:30 - 12:25 Uhr - Freies Training 1
  • 16:00 - 16:45 Uhr - Freies Training 2
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Samstag, 25. April:
  • 09:40 - 10:00 Uhr - Qualifying 1
  • 13:30 - 14:30 Uhr - Rennen 1
Sonntag, 26. April:
  • 09:30 - 09:50 Uhr - Qualifying 2
  • 13:30 - 14:30 Uhr - Rennen 2
Der komplette Zeitplan wurde hier hinterlegt.
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