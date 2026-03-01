Zusammenfassung: Der aktuelle Stand für die DTM-Saison 2026

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Weiterlesen
Werbung
Wie setzt sich die DTM-Saison 2026 zusammen? Wie viele GT3-Boliden und -Marken werden im Teilnehmerfeld vertreten sein? Welche Rückkehrer und Neulinge wird es geben? Derzeit geben die DTM-Teams ihre Programme für das Jahr 2026 bekannt. Auch in den kommenden Tagen ist mit einer Vielzahl an Bekanntgaben zu rechnen. SPEEDWEEK fasst für euch die aktuellen Bekanntgaben zusammen und gibt einen Überblick über aktuelle Gerüchte.
Werbung
Werbung
Es ist mit einem Teilnehmerfeld von 21 Fahrzeugen zu rechnen. Dies ist eine Reduktion um drei Autos, was daran liegt, dass Emil Frey Racing und Manthey ihr Aufgebot reduzieren und Paul Motorsport nicht mehr antreten wird. Durch den Land-Wechsel von Audi zu Porsche wird in diesem Jahr erstmals seit 2000 kein Audi in der DTM vertreten sein und acht Marken in der Serie antreten, was allerdings immer noch eine extrem hohe Markenvielfalt ist. Bereits bestätigte Fahrer/Teams:
Comtoyou Racing: Der Aston Martin-Rennstall aus Belgien geht 2026 in seine zweite DTM-Saison und erhält dabei, nach einem teils harzigen Lehrjahr 2025, erstmals Werksunterstützung. Dies schlägt sich auch im Fahreraufgebot durch, da mit Nicki Thiim erstmals ein Aston Martin-Werksfahrer für das Team antreten wird. Thiim gewann 2024 mit dem Team die 24h Spa, das weltgrößte GT-Rennen und wird in diesem Jahr, neben der DTM, mit Comtoyou Racing auch die komplette Saison in der GT World Challenge Europe - der größten GT-Serie der Welt - bestreiten. Im zweiten Fahrzeug wird erneut Nicolas Baert starten.
Werbung
Werbung
Grasser Racing Team: Der österreichische Rennstall rund um Gottfried Grasser geht 2026 in seine fünfte Saison in der DTM. Neu ist dabei das Einsatzfahrzeug, denn das Team wechselt vom Huracán GT3 auf den brandneuen Lamborghini Temerario GT3. Der 2024er DTM-Champion Mirko Bortolotti kehrt in diesem Jahr ins Team zurück, mit dem ihn eine lange Freundschaft verbindet. Maximilian Paul steuert das zweite Auto. 2023 konnte er bei einem Gaststart auf dem Nürburgring im GRT-Team seinen ersten und bislang einzigen DTM-Sieg feiern.
Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Weiterlesen
Land-Motorsport: Zurück zu den Wurzeln heißt es in diesem Jahr für Land-Motorsport. Der Rennstall von Wolfgang und Christian Land kehrt nach zehn Saisons mit Audi zu Porsche zurück, mit denen das Team bereits auf der Nordschleife und im Markenpokalsport große Erfolge einfahren konnte. Der pfeilschnelle Däne Bastian Buus wird den einzigen 911 GT3 R des Teams steuern. Zuletzt absolvierte das Team aus dem Westerwald in Barcelona den ersten Test mit dem neuen Einsatzwagen.
Landgraf Motorsport: Unveränderte Vorzeichen in der Mannschaft von Klaus Landgraf in diesem Jahr. Der Rennstall aus Gensingen bringt erneut zwei Mercedes-AMG GT3 in der DTM an den Start. Und auch das Fahreraufgebot bleibt unverändert: Neben dem Mercedes-AMG-Ass Lucas Auer wird erneut der 2024er ADAC GT Masters-Meister Tom Kalender für den Rennstall antreten.Manthey Racing: Nach dem Titelgewinn 2025 greift Manthey Racing auch in diesem Jahr die Meisterschaft in der DTM an. Dabei muss das Team aus Meuspath auf den Titelverteidiger verzichten, da Ayhancan Güven in diesem Jahr mit dem Team in der FIA WEC starten. Mit dem schnellen Niederländer Morris Schuring gibt es einen weiteren Abgang, da das Nachwuchstalent in diesem Jahr mit dem Team in der amerikanischen IMSA startet. Der 2023er Meister Thomas Preining bleibt Teil des Manthey-Aufgebots und bekommt mit dem Schweizer Ricardo Feller einen neuen Teamkollegen.
Werbung
Werbung
Schubert Motorsport: Der Rennstall aus Oschersleben setzt erneut zwei BMW M4 GT3 ein und peilt den zweiten DTM-Titel nach 2022 an. Dabei muss das Team rund um Torsten Schubert den Abgang des dreimaligen DTM-Champions René Rast verkraften, der sich in diesem Jahr komplett auf die FIA WEC konzentriert. Nach einem Jahr DTM-Pause kehrt Kelvin van der Linde in die Serie zurück und ersetzt Rast. Das zweite Fahrzeug steuert erneut Dauerbrenner Marco Wittmann, der schon zweimal den Titel in der Serie gewinnen konnte.WINWARD Racing: Auch der deutsch-texanische Rennstall aus Alzendiez in Rheinland-Pfalz startet 2026 in der DTM. Dabei bleibt das Aufgebot der Mannschaft rund um Christian Hohenadel unverändert. Maro Engel und Jules Gounon steuern die beiden Mercedes-AMG GT3. Engel wird dabei erneut mit einem Ravenol-Design starten, während Jules Gounon wie im Vorjahr mit der Mann-Filter-Mamba sich um die Strecken schlängelt. Wie sieht es bei den anderen Teams aus? Die Gerüchteküche für die Saison 2026ABT Sportsline: Nach einer, für ABT-Verhältnisse, katastrophalen ersten Saison mit Lamborghini stellt der Rennstall aus Kempten für 2026 um. Nach der Saison verlor der 2011er DTM-Champion Martin Tomczyk seinen Teamchefposten und auch Teammanagerin Angelie Krampitz verließ das Team. Auch das Einsatzfahrzeug wird neu für ABT Sportsline, denn der Rennstall setzt ebenfalls zwei brandneue Lamborghini Temerario GT3 ein. Als Fahrer werden derzeit die beiden Lamborghini-Werksfahrer Luca Engstler und Marco Mapelli, der sein DTM-Debüt feiern würde, mit den Äbten in Verbindung gebracht. Während Engstler für das Grasser-Team bereits zwei DTM-Siege feiern konnte, gilt Mapelli als hervorragender Entwicklungsfahrer und dürfte mehr Kilometer als jeder andere mit dem neuen Temerario GT3 absolviert haben. Zudem gehen Engstler und Mapelli in diesem Jahr gemeinsam mit Rutronik Racing in der GT World Challenge Europe an den Start. Die beiden Fahrzeuge werden zudem wohl erneut im Red Bull-Design antreten.
Werbung
Werbung
Dörr Motorsport:Zuletzt verquatschte sich Timo Glock im Sky-Kommentar der Formel 1-Testfahrten in Bahrain und bestätigte, dass er erneut für den Rennstall in der DTM antreten wird. Offiziell bestätigt ist dies zwar noch nicht, überraschte jedoch niemanden, da der McLaren-Rennstall seit dem Saisonfinale gebetsmühlenartig wiederholte, dass es das Ziel ist, auch 2026 mit Glock und Ben Dörr in der DTM anzutreten. Emil Frey Racing: Der Ferrari-Rennstall aus der Schweiz geht 2023 in seine vierte DTM-Saison und muss dabei erstmals ohne Jack Aitken auskommen. Der Fokus des ehemaligen Formel 1-Piloten liegt in diesem Jahr auf dem Cadilac LMDh-Programm in der FIA WEC und der IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Sein Ersatz soll der ehemalige Porsche- und Lamborghini-Werksfahrer Matteo Cairoli werden. Max Verstappen-Schützling Thierry Vermeulen wird in eine weitere DTM-Saison mit dem Emil Frey-Team gehen. Beide stehen zudem auch auf der Entry List des GT World Challenge Europe Sprint Cup, wo sie ebenfalls für das Schweizer Team antreten werden. Der Einsatz eines dritten Ferrari für das britische Vollgastier Ben Green, wie im Vorjahr, ist aus Budgetgründen unwahrscheinlich, obwohl der Brite auch für das Team in der SRO-Serie antreten wird. Haupt Racing Team: Für eine gehörige Ladung an V8-Spektakel wird erneut das Haupt Racing Team sorgen, welches erneut mit zwei der brutalen Ford Mustang GT3 antreten wird. Ford-Werksfahrer Arjun Maini aus Indien soll in seine sechste DTM-Saison, die fünfte mit dem Team von Hubert Haupt, gehen. Wer neben ihn antreten wird, ist derzeit ein Spannungspunkt. Neben dem letztjährigen Piloten Fabio Scherer malt sich ADAC GT Masters-Meister Finn Wiebelhaus, der vom ADAC die Road to DTM-Förderung erhält, Chancen aus. Wiebelhaus unterstrich zuletzt selbstbewusst seinen DTM-Wunsch.Damit würde das DTM-Feld folgendermaßen aussehen:
Team
Fahrer
Fahrzeug
Bestätigt?
ABT Sportsline
Luca Engstler
Lamborghini Temerario GT3
Gerücht
ABT Sportsline
Marco Mapelli
Lamborghini Temerario GT3
Gerücht
Comtoyou Racing
Nicki Thiim
Aston Martin Vantage GT3
Bestätigt
Comtoyou Racing
Nicolas Baert
Aston Martin Vantage GT3
Bestätigt
Dörr Motorsport
Timo Glock
McLaren 720S GT3
Von Glock im TV bestätigt
Dörr Motorsport
Ben Dörr
McLaren 720S GT3
Gerücht
Emil Frey Racing
Matteo Cairoli
Ferrari 296 GT3
Gerücht
Emil Frey Racing
Thierry Vermeulen
Ferrari 296 GT3
Gerücht
Grasser Racing Team
Mirko Bortolotti
Lamborghini Temerario GT3
Bestätigt
Grasser Racing Team
Maximilian Paul
Lamborghini Temerario GT3
Bestätigt
Haupt Racing Team
Arjun Maini
Ford Mustang GT3
Gerücht
Haupt Racing Team
Fabio Scherer oder Finn Wiebelhaus
Ford Mustang GT3
Gerücht
Land-Motorsport
Bastian Buus
Porsche 911 GT3 R
Bestätigt
Landgraf Motorsport
Lucas Auer
Mercedes-AMG GT3
Bestätigt
Landgraf Motorsport
Tom Kalender
Mercedes-AMG GT3
Bestätigt
Manthey Racing
Ricardo Feller
Porsche 911 GT3 R
Bestätigt
Manthey Racing
Thomas Preining
Porsche911 GT3 R
Bestätigt
Schubert Motorsport
Kelvin van der Linde
BMW M4 GT3
Bestätigt
Schubert Motorsport
Marco Wittmann
BMW M4 GT3
Bestätigt
WINWARD Racing
Maro Engel
Mercedes-AMG GT3
Bestätigt
WINWARD Racing
Jules Gounon
Mercedes-AMG GT3
Bestätigt
Werbung
Werbung
Erstmals startet die DTM-Saison auf dem Red Bull Ring in der Steiermark. Los geht es dabei am letzten April-Wochenende. Rund 1 1/2 Wochen vorher findet der offizielle Vorsaisontest auf der österreichischen Grand-Prix-Strecke statt. Der komplette Rennkalender wurde bereits im August 2025 während der Veranstaltung auf dem Sachsenring verkündet.
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach