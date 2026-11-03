Für die Abenteurer: Ducati stellt in Mailand die neue DesertX Rally vor

Zum 100. Geburtstag von Ducati werden auch die abenteuerlustigen Kunden beschenkt. So stellt der Hersteller aus Bologna auf der EICMA 2026 in Mailand die neue DesertX Rally vor. Für das Modelljahr 2027 übernimmt sie die neue technische Plattform der DesertX-Familie, die auf dem 890 cmm großen V2-Motor, dem Monocoque-Rahmen und der «Full-Floater»-Hinterradfederung basiert. Der Zweizylindermotor leistet nach wie vor 110 PS und entwickelt ein maximales Drehmoment von 92 Nm. Dabei zeichnet er sich durch einen kräftigen Drehmomentverlauf im unteren und mittleren Drehzahlbereich aus.

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Die DesertX Rally ist mit einem KYB-Fahrwerk mit langen Federwegen ausgestattet. Dazu gehört eine Closed-Cartridge-Gabel aus dem Rennsport. Die Gabel verfügt über hochwertige Oberflächenbehandlungen wie eine Kashima-Beschichtung und eine DLC-Beschichtung der 48-mm-Standrohre. «Diese gewährleisten ein feinfühliges Ansprechverhalten, eine konstante Dämpfungscharakteristik und die Fähigkeit, selbst besonders anspruchsvolle Hindernisse zu bewältigen», verspricht Ducati. Am Heck arbeitet ein vollständig einstellbares Federbein. Ergänzt wird das Fahrwerk durch einen einstellbaren Lenkungsdämpfer von Öhlins.

Die neue «Full-Floater»-Hinterradfederung mit progressiver Umlenkung basiert auf Erfahrungen aus dem Rennsport und soll laut Ducati den Komfort, die Traktion und die Fähigkeit, Unebenheiten aufzunehmen, verbessern. «Das Motorrad bietet dadurch selbst unter extremsten Bedingungen mehr Stabilität, Präzision und Kontrolle», so Ducati.

Abgerundet wird die Offroad-Ausstattung durch die neuen schlauchlosen Takasago-Excel-Speichenräder mit 21 Zoll Durchmesser vorn und 18 Zoll hinten. «Die 36 Speichen der Hinterradfelge erhöhen die Stabilität und Zuverlässigkeit, während die schmaleren Felgenbreiten die Agilität der Rally auf schwierigem Untergrund verbessert. Gegenüber herkömmlichen Konstruktionen sind diese Felgen leichter und widerstandsfähiger gegen Schläge», erklärt Ducati.

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