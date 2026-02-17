Ducati Factory Made: Edel-Customizing direkt ab Werk

Wer bisher eine wirklich individuelle Ducati wollte, musste nach der Auslieferung nochmals investieren oder selbst zum Schraubenschlüssel greifen. Mit dem neuen Programm «Ducati Factory Made» (DFM) ermöglicht der italienische Hersteller Customizing direkt am Montageband in Bologna. Den Anfang macht in Europa das Touring-Flaggschiff Multistrada V4.

Werbung

Werbung

Die Maschine wird in der regulären Produktion genau so gebaut und ausgeliefert, wie sie der Kunde im Konfigurator zusammengeklickt hat. Nachträgliche Umbauten beim Händler oder in der heimischen Garage entfallen. Da alles direkt im Werk montiert wird, garantiert Ducati die gleichen hohen Qualitäts- und Montagestandards wie bei der Serienfertigung. Das spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch für eine saubere technische Umsetzung ohne Bastel-Lösungen.

Karbon und Akrapovic: Für eine unverwechselbare Ducati Multistrada V4 Foto: Ducati Karbon und Akrapovic: Für eine unverwechselbare Ducati Multistrada V4 © Ducati

Das Herzstück von DFM ist die Optik. Ducati unterteilt die Palette in verschiedene Stilwelten. Wer es klassisch mag, greift zur «Icone»-Serie. Moderne Eleganz verspricht die glänzende «Style»-Reihe, während die «Sophistication»-Kollektion auf matte Töne setzt. Für sportlich Fahrer stehen die «Performance»- und die legendären «Ducati Corse»-Designs zur Auswahl, die direkt vom Rennsport inspiriert sind.

Werbung

Werbung

Der Name der Farbe: Verde Scandal Foto: Ducati Der Name der Farbe: Verde Scandal © Ducati

Besonders spannend wird es durch die intensivierte Zusammenarbeit mit Automobili Lamborghini. Ducati integriert erstmals Farben aus dem «Ad Personam»-Programm der Luxus-Sportwagenmarke in den Motorrad-Konfigurator. Wer also schon immer eine Multistrada in «Viola Pasifae», «Arancio Xanto» oder «Verde Scandal» wollte, kann diesen Wunsch nun direkt ab Werk realisieren. Auch «Giallo Belenus» und «Blu Uranus» stehen zur Wahl – Farben, die bisher den exklusiven Sondermodellen vorbehalten waren.

Technisch geht die Individualisierung über die Farbe hinaus. Der Kunde entscheidet über die Art der Räder – ob Gussräder in verschiedenen Farben, geschmiedete Leichtmetallfelgen oder klassische Speichenräder für den Enduro-Einsatz. Sogar die Farbe des Heckrahmens und der Bremszangen lässt sich anpassen. Ein wichtiger Punkt für die Ergonomie: Sitzhöhen für Fahrer und Beifahrer sowie verschiedene Fahrwerkskonfigurationen können direkt mitbestellt werden. Das Ergebnis ist ein Motorrad auf Manufaktur-Niveau, zugeschnitten auf die Bedürfnisse des Besitzers.

Die bekannten Ausstattungspakete wie Touring, Adventure, Sport, Tech und Enduro bleiben erhalten und lassen sich mit den optischen DFM-Optionen kombinieren. Auch die Top-Modelle Pikes Peak und RS sind Teil des Programms, wobei hier spezifische ergonomische Optionen und zusätzliche Karbon-Teile zur Wahl stehen.

Werbung

Werbung