Ducati: Gratis Werksführung und Museumseintritt

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Am Sonntag, 19. April feiert ganz Italien den Tag des «Made in Italy. Das ist für Motorradfahrer im Allgemeinen und für Freunde der Marke im speziellen dahingehend interessant, als dass Ducati an der Aktion «Fabbriche Aperte» mitmacht. Zu diesem Anlass öffnet Ducati an diesem Tag die Werkstore und lädt die Öffentlichkeit ein, kostenlos die Fabrik und auch das Werksmuseum zu besuchen.
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Den ganzen Tag über werden geführte Werkstouren in italienischer und englischer Sprache angeboten, die in regelmäßigen Abständen zwischen 09:30 Uhr und 16:30 Uhr starten. Besucher haben dabei die Gelegenheit, entlang der Fertigungslinien zu wandern und hautnah mitzuerleben, wie jene Motorräder entstehen, die Ducatisti auf der ganzen Welt begeistern.
Weiter können Besucher das Ducati Museum zu besuchen, das an diesem Tag bis 18:00 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet ist. Hier können Gäste die ikonischsten Renn- und Straßenmodelle bewundern, welche die Geschichte des italienischen Motorradherstellers geprägt haben, ergänzt durch Kuriositäten und Details, die ihre Entwicklung veranschaulichen. Der Gang durchs Museum kommt einer hundertjährige Reise von 1926 bis heute gleich, die DucatisVergangenheit, Gegenwart und Zukunft umspannt.
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Wer sich diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen lassen will, reserviert sich auf der Plattform tickets.ducati.com seinen Werks- oder Museumsbesuch am Tage des «Made in Italy». Das Ducati Museum und das Werk befinden sich in der Via Antonio Cavalieri Ducati 3 in Bologna, Italien.
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