Ducati kündigt Superleggera V4 Centenario an
Ducati hat ein Teaser-Video in den sozialen Medien veröffentlicht und damit bestätigt, dass eine neue Superleggera V4 Centenario in Arbeit ist.
Produkte
Per Laser wird die Ducati Superleggera V4 Centenario angekündigtPer Laser wird die Ducati Superleggera V4 Centenario angekündigt
Per Laser wird die Ducati Superleggera V4 Centenario angekündigtFoto: Ducati
Per Laser wird die Ducati Superleggera V4 Centenario angekündigt© Ducati
Die mit Superleggera (auf Deutsch „superleicht“) bezeichneten Kleinserien-Motorräder markieren das derzeit von Ducati technisch machbare im Motorradbau, seit die Ära der von den MotoGP-Rennmaschinen abgeleiteten Desmosedici endete. Frühere Superleggera-Modelle waren leichter, leistungsstärker und mit noch mehr Komponenten aus der Superbike-WM ausgestattet als die Panigale V4-Serienmodelle. Zudem wurden die Superleggera immer nur in limitierter Stückzahl gefertigt – es wurden jeweils nur 500 nummerierte Exemplare gebaut.
Das technisch machbare hatte zudem seinen Preis: Von 100.000 € blieb beim Kauf einer Superleggera kein oder doch nicht viel Wechselgeld übrig. Der Namenszusatz „Centenario“ bezieht sich offensichtlich auf das 100-jährige Jubiläum von Ducati, das in diesem Jahr stattfindet. In diesem Zusammenhang erscheint ist zu erwarten, dass Ducati bei seinem diesjährigen Spitzenmodell alle Register ziehen wird. Vorerst ist uns ein Teaser-Video gegönnt, dass zeigt, die der Schriftzug «Superleggera V4 Centenario» per Laser in eine Gabelbrücke eingraviert wird. Mehr will uns Ducati am 26. März dieses Jahres verraten.
  Produkte
Produkte News
Neueste ArtikelAlle Artikel
