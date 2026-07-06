Ducati zeigt Renn-Supermoto: Desmo450 SM feiert Premiere in Misano

Mit der Desmo450 hat Ducati neue Märkte betreten. 2025 mit der MX zunächst den Motocross-Markt für Endkunden, kurze Zeit später setzten die Bologneser mit der Desmo450 MX Factory noch ein Ausrufezeichen hinter ihre Motocross-Ambitionen. Kürzlich folgte mit der EDS auf gleicher Basis die erste Enduro aus Borgo Panigale und im Rahmen der World Ducati Week am ersten Juli-Wochenende präsentierten die Italiener nun auch die erste Renn-Supermoto aus dem gleichen Baukasten.

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Folgerichtig, möchte man meinen. Schließlich machen KTM und Konsorten mit ähnlichen Rezepten gute Umsätze. Auf dem Markt der straßenzugelassen Supermotos ist Ducati mit der Hypermotard-Reihe mit Einzylinder und V2 bereits etabliert.

Vorerst ohne Strassenzulassung und darum auf Slicks: Ducati Desmo 450 SM Foto: Ducati Vorerst ohne Strassenzulassung und darum auf Slicks: Ducati Desmo 450 SM © Ducati

Offiziell wurde die «Desmo450 SM» bei ihrer Premiere auf der Hauptbühne in Misano noch als «Preview» tituliert, die Homologation ist demzufolge noch nicht abgeschlossen und technische Daten sind nur halboffiziell verfügbar. Über «spezifische Bremsen, Fahrwerkskomponenten, Motorkomponenten und eigens entwickelte Verkleidungselemente» soll die Desmo450 SM laut Ducati verfügen. Die Entwickler hätten sich «jedem Teil des Motorrads gewidmet», mithin handele es sich «nicht um eine Desmo450 MX mit kleinen Rädern» sagte Giulio Fabbri, Chef der Ducati-Produktkommunikation bei der Präsentation

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Die Motocross-Schwester diente jedoch sehr wohl als technische Basis, Rahmen und Motor wirken auf den ersten Blick identisch. Entsprechend dürften auch die Leistungsdaten der Desmo450 MX einen guten Hinweis auf die der Supermoto bieten. In dieser kommt der Einzylinder mit 450 ccm Hubraum mit desmodromischer Ventilsteuerung auf 63,5 PS bei 9000/min und 54 Nm bei 7500/min. Die Maximaldrehzahl liegt bei 11.900/min. Die Motorcharakteristik dürfte jedoch auf den neuen Einsatzzweck auf Asphalt angepasst werden.

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen

Die Präsentation der fertigen Serienversion soll laut Ducati im September stattfinden. Ein Verkaufsstart ist für den Oktober vorgesehen. Denkbar, dass auch eine straßenzugelassene Version folgt, schließlich ist die Traditionsmarke mit der Hypermotard 698 Mono auch bei alltagstauglichen Supermotos inzwischen durchaus erfolgreich.