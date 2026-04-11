Eisspeedway-Finale: Niclas Svensson in überragender Manier zum WM-Titel

Niclas Svensson (S), 20 WM-Punkte/15 Vorlaufpunkte Max Koivula (FIN), 18/12 Luca Bauer (D), 16/13 Heikki Huusko (FIN), 14/13 Harald Simon (A), 12/10 Max Niedermaier (D), 11/12 Jasper Iwema (NL), 10/9 Lukas Hutla (CZ), 9/8 Sebastian Reitsma (NL), 8/7 Martin Posch (A), 7/6 Franz Zorn (A) 6/4 Melwin Björklin (S), 5/4 Andrej Divis (CZ), 4/3 Leon Kramer (NL), 3/2 Paul Cooper (GB), 2/1 Hans Weber (D), 1/0 Niek Schaap (NL), 0/0 Ove Ledström (S), 0/0 Last-Chance-Heat: 1. Max Koivula, 2. Luca Bauer, 3. Harald Simon, 4. Max Niedermaier Finale: 1. Niclas Svensson, 2. Max Koivula, 3. Luca Bauer, 4. Heikki Huusko S. Niclas Svensson (S), 54 WM-Punkte Max Koivula (FIN), 50 Luca Bauer (D), 46 Martin Haarahiltunen (S), 36 Heikki Huusko (FIN), 36 Max Niedermaier (D), 34 Franz Zorn (A), 27 Lukas Hutla (CZ), 26 Sebastian Reitsma (NL), 23 Ove Ledström (S), 18 Jasper Iweam (NL), 17 Filip Jäger (S), 13 Harald Simon (A), 12 Andrej Divis (CZ), 11 Leon Kramer (NL), 8 Martin Posch (A), 7 Melwin Björklin (S), 5 Christoph Kirchner (D), 5 Hans Weber (D), 5 Maximilian Niedermaier (D), 3 Paul Cooper (GB), 2 Niek Schaap (NL), 0 Franz Mayerbüchler (D), 0