Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Eisspeedway
  4. /
  5. Eisspeedway-GP
  6. /
  7. News
Werbung
Eisspeedway-Finale: Niclas Svensson in überragender Manier zum WM-Titel
Im Thialf-Stadion in Heerenveen kam es zum Showdown der Eisspeedway-WM 2026. Nach dem Aus von Titelverteidiger Martin Haarahiltunen nutzte Niclas Svensson seine Chance – Bronze für Luca Bauer!
Eisspeedway-GP
Weltmeister Niclas Svensson© thorsten horn
Weltmeister Niclas Svensson© thorsten horn
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Nach dem Aus von Martin Haarahiltunen gingen Niclas Svensson, Max Koivula und Luca Bauer, dessen Rennstart nach einem Trainingsstart fraglich war, mit Titelchancen ins Rennen. Im ersten Durchgang konnte das Trio der Titelaspiranten allesamt Laufsiege einfahren, wenngleich Koivula Glück hatte, dass Leon Kramer stürzte, als der Finne hinter Franz Zorn auf dem zweiten Rang lag und der Lauf neu gestartet werden musste.
Werbung
Werbung
Der zweite Durchgang wurde mit dem direkten Aufeinandertreffen von Koivula und Bauer eröffnet. Während Bauer und Koivula sich bei der Einfahrt in die erste Kurve mit Körperkontakt beharkten, ging Heikki Huusko an die Spitze und fuhr zu seinem zweiten Laufsieg davon. Im Hintergrund konnte Bauer auf seiner bevorzugten äußeren Linie noch an Koivula vorbeigehen und sich somit zwei Punkte vor dem Finnen sichern, während Niclas Svensson mit einem starken Start-Ziel-Sieg ungeschlagen blieb. Im dritten Durchgang blieben Huusko, der seit seinem Crash in Inzell am zweiten Renntag aus dem Titelrennen war, und Svensson ungeschlagen. Svensson hatte es in seinem dritten Heat jedoch mit Bauer zu tun, der dem Schweden von der Pace her zwar folgen aber keine entscheidende Attacke setzen konnte. Da auch Koivula seinen dritten Lauf gewann, lagen Svensso und Huusko ungeschlagen an der Spitze, während Koiuvla und Bauer punktgleich mit Wildcard-Fahrer Harald Simon und Max Niedermeier auf Kurs in den Last-Chance-Heat waren.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Svenssons Kontrahenten müssen in den Last-Chance-Heat
Werbung
Werbung
In den letzten beiden Durchgängen hielt sich Svensson unbeschadet und konnte dabei sowohl Koivula als auch Huusko niederringen, die nach dem Start jeweils kurzzeitig vor dem Schweden lagen. Svensson löste somit auf direktem Wege sein Finalticket und ihm folgte Huusko, der trotz einer Niederlage gegen den befreit auffahrenden Max Niedermaier genügend Punkte für das Finale gesammelt hatte. Somit mussten Svenssons Verfolger in den Last-Chance-Lauf, für den sich auch Niedermaier und Simon qualifiziert hatten.
Bauer und Koivula machen den Titel-Showdown perfekt
Im Last-Chance-Heat sortierte sich das Feld eingangs der zweiten Runde in der Reihenfolge Koivula, Bauer, Simon, Niedermaier, und da dies bis zum Zieleinlauf so blieb, kam es zum Titel-Showdown im Finale zwischen Svensson, Koivula und Bauer, zu denen sich Europameister Huusko gesellte. Svensson ging im Finale ausgangs der Startkurve an die Spitze und führte das Feld vor Koivula in die zweite Runde, als Huusko auf dem dritten Platz liegend zu Sturz und es zum Abbruch des Laufs kam. Im Wiederholungsstart, bei dem die drei Titelkontrahenten unter sich am Startband standen, hielt Svensson dem Druck Stand, konnte sich diesmal direkt an die Spitze des Feldes setzen und fuhr unaufhaltsam zum Titel vor Koivula und Bauer, der nach seinem schweren Trainingssturz mit dem dritten Platz in Heerenveen WM-Bronze eroberte.
Werbung
Werbung
Zorn, Posch und Weber im hinteren Feld Für Hans Weber, den dritten Deutschen im Feld, begann der Abend mit technischen Problemen, da er zunächst ausfiel und auch in seinem zweiten Lauf mit Maschinenproblemen zu kämpfen hatte. Im neunten Lauf war der Bayer nicht rechtzeitig am Startband, sodass er ausgeschlossen wurde und zum dritten Mal ohne Punkte blieb. Nach einem erneuten technischen Problem im vierten Durchgang trat er im fünften Durchgang nicht mehr an. Franz Zorn und Martin Posch, der Martin Haarahiltunen vertrat, schlossen die Rennen auf dem zehnten und elften Rang ab. Ergebnisse Eisspeedway-WM-Finale 3 Heerenveen/NL:
  1. Niclas Svensson (S), 20 WM-Punkte/15 Vorlaufpunkte
  2. Max Koivula (FIN), 18/12
  3. Luca Bauer (D), 16/13
  4. Heikki Huusko (FIN), 14/13
  5. Harald Simon (A), 12/10
  6. Max Niedermaier (D), 11/12
  7. Jasper Iwema (NL), 10/9
  8. Lukas Hutla (CZ), 9/8
  9. Sebastian Reitsma (NL), 8/7
  10. Martin Posch (A), 7/6
  11. Franz Zorn (A) 6/4
  12. Melwin Björklin (S), 5/4
  13. Andrej Divis (CZ), 4/3
  14. Leon Kramer (NL), 3/2
  15. Paul Cooper (GB), 2/1
  16. Hans Weber (D), 1/0
  17. Niek Schaap (NL), 0/0
  18. Ove Ledström (S), 0/0
  • Last-Chance-Heat: 1. Max Koivula, 2. Luca Bauer, 3. Harald Simon, 4. Max Niedermaier
  • Finale: 1. Niclas Svensson, 2. Max Koivula, 3. Luca Bauer, 4. Heikki Huusko S.
Werbung
Werbung
Endstand Eisspeedway-Weltmeisterschaft 2026:
  1. Niclas Svensson (S), 54 WM-Punkte
  2. Max Koivula (FIN), 50
  3. Luca Bauer (D), 46
  4. Martin Haarahiltunen (S), 36
  5. Heikki Huusko (FIN), 36
  6. Max Niedermaier (D), 34
  7. Franz Zorn (A), 27
  8. Lukas Hutla (CZ), 26
  9. Sebastian Reitsma (NL), 23
  10. Ove Ledström (S), 18
  11. Jasper Iweam (NL), 17
  12. Filip Jäger (S), 13
  13. Harald Simon (A), 12
  14. Andrej Divis (CZ), 11
  15. Leon Kramer (NL), 8
  16. Martin Posch (A), 7
  17. Melwin Björklin (S), 5
  18. Christoph Kirchner (D), 5
  19. Hans Weber (D), 5
  20. Maximilian Niedermaier (D), 3
  21. Paul Cooper (GB), 2
  22. Niek Schaap (NL), 0
  23. Franz Mayerbüchler (D), 0
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Eisspeedway-GP
Aktueller StandVoller Stand
Rank
Person
Result
1
2
3
4
1
Martin Haarahiltunen
70
14
20
18
18
2
Niclas Svensson
68
18
10
20
20
3
Max Koivula
59
20
9
16
14
4
Jasper Iwema
52
6
18
12
16
5
Heikki Huusko
50
16
14
10
10
6
Luca Bauer
46
12
16
11
7
7
Lukas Hutla
42
11
6
14
11
8
Max Niedermaier
32
10
12
9
1
9
Filip Jäger
28
7
11
5
5
10
Martin Posch
26
5
5
7
9
11
Jimmy Olsen
25
4
1
8
12
11
Sebastian Reitsma
25
0
8
7
4
13
Jimmy Hörnell
14
-
-
6
8
14
Franz Zorn
12
9
-
3
-
15
Aki Ala-Riihimäki
11
3
8
-
-
16
Franz Mayerbüchler
6
2
4
-
-
16
Maximilian Niedermaier
6
0
3
1
2
18
Leon Kramer
4
-
-
0
4
19
Melwin Björklin
3
-
-
0
3
19
Reinhard Greisel
3
1
2
-
-
21
Niek Schaap
2
-
-
2
0
22
Josef Kreuzberger
0
-
0
-
-
EventsAlle Eisspeedway-GP Events
  • Vergangen
    Inzell/1
    14.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Inzell/2
    15.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Heerenveen
    11.04.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Inzell/1
    14.03.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    Inzell/2
    15.03.2026
    Zum Event
  3. Vergangen
    Heerenveen
    11.04.2026
    Zum Event
Eisspeedway NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM