Eisspeedway-GP: Die Dauerwildcards gehen an einen Niederländer und Schweden

Nachdem der junge Niederländer Sebastian Reitsma und der Schwede Ove Ledström die beiden permanenten Wildcards für die Eisspeedway-Weltmeisterschaftsrennen in Inzell und Heerenveen erhalten haben, ist das 15 Fahrer umfassende Line-up vollzählig. Reitsma und Ledström sind bei der GP-Qualifikation am vergangenen Wochenende knapp um einen Zähler gescheitert und wurden nun mit den beiden letzten Fixplätzen im WM-Feld bedacht.

Andrej Divis, der die Qualifikation wie Ledström und Reitsma mit sieben Punkten abschloss, wurde als erster Standby-Fahrer für die WM-Finals aufgestellt. Neben dem Tschechen wurden der Österreicher Martin Posch, der Norweger Jo Saetre und der Engländer Paul Cooper nominiert.

Übergangen wurde Maximilian Niedermaier, der die Qualifikation besser abschloss als Saetre und Cooper, was Anlass zur Spekulation bietet, dass der 25-Jährige als Tageswildcard beim Rennen in Inzell dabei sein könnte. Sowohl der Veranstalter in Inzell als auch der Ausrichter in Heerenveen haben das Recht, für ihre Events eine weitere Wildcard zu vergeben. Die Chancen stehen gut, dass der Cousin von Max Niedermaier auf diesem Weg zu weiteren WM-Einsätzen kommen und somit als vierter Deutscher neben Hans Weber, Luca Bauer und Max Niedermaier dabei sein könnte.