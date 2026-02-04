Eisspeedway-GP: Die Dauerwildcards gehen an einen Niederländer und Schweden
Das Startfeld für die Eisspeedway-Weltmeisterschaft 2026 ist nach Bekanntgabe der permanenten Wildcards komplett. Bei den Grands Prix in Inzell und Heerenveen kommt noch eine Tageswildcard hinzu.
Nachdem der junge Niederländer Sebastian Reitsma und der Schwede Ove Ledström die beiden permanenten Wildcards für die Eisspeedway-Weltmeisterschaftsrennen in Inzell und Heerenveen erhalten haben, ist das 15 Fahrer umfassende Line-up vollzählig. Reitsma und Ledström sind bei der
Andrej Divis, der die Qualifikation wie Ledström und Reitsma mit sieben Punkten abschloss, wurde als erster Standby-Fahrer für die WM-Finals aufgestellt. Neben dem Tschechen wurden der Österreicher Martin Posch, der Norweger Jo Saetre und der Engländer Paul Cooper nominiert.
Übergangen wurde Maximilian Niedermaier, der die Qualifikation besser abschloss als Saetre und Cooper, was Anlass zur Spekulation bietet, dass der 25-Jährige als Tageswildcard beim Rennen in Inzell dabei sein könnte. Sowohl der Veranstalter in Inzell als auch der Ausrichter in Heerenveen haben das Recht, für ihre Events eine weitere Wildcard zu vergeben. Die Chancen stehen gut, dass der Cousin von Max Niedermaier auf diesem Weg zu weiteren WM-Einsätzen kommen und somit als vierter Deutscher neben Hans Weber, Luca Bauer und Max Niedermaier dabei sein könnte.
Startfeld Eisspeedway-Weltmeisterschaft 2026:
199
Martin Haarahiltunen
(S)
192
Niclas Svensson
(S)
24
Max Koivula
(FIN)
800
Jasper Iwema
(NL)
67
Heikki Huusko
(FIN)
100
Franz Zorn
(A)
66
Aki Ala-Riihimäki
(FIN)
33
Hans Weber
(D)
719
Filip Jäger
(S)
777
Leon Kramer
(NL)
212
Lukas Hutla
(CZ)
88
Max Niedermaier
(D)
85
Luca Bauer
(D)
125
Sebastian Reitsma
(NL)
97
Ove Ledström
(S)
Standby-Fahrer:
107
Andrej Divis
(CZ)
299
Martin Posch
(A)
357
Jo Saetre
(N)
111
Paul Cooper
(GB)
