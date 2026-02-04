Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Eisspeedway

  4. /

  5. Eisspeedway-GP

  6. /

  7. News

Werbung

Eisspeedway-GP: Die Dauerwildcards gehen an einen Niederländer und Schweden

Das Startfeld für die Eisspeedway-Weltmeisterschaft 2026 ist nach Bekanntgabe der permanenten Wildcards komplett. Bei den Grands Prix in Inzell und Heerenveen kommt noch eine Tageswildcard hinzu.

Manuel Wüst
Von

Eisspeedway-GP

Sebastian Reitsma (re.)
Sebastian Reitsma (re.)
Foto: FIM/Reygondeau
Sebastian Reitsma (re.)
© FIM/Reygondeau

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nachdem der junge Niederländer Sebastian Reitsma und der Schwede Ove Ledström die beiden permanenten Wildcards für die Eisspeedway-Weltmeisterschaftsrennen in Inzell und Heerenveen erhalten haben, ist das 15 Fahrer umfassende Line-up vollzählig. Reitsma und Ledström sind bei der GP-Qualifikation am vergangenen Wochenende knapp um einen Zähler gescheitert und wurden nun mit den beiden letzten Fixplätzen im WM-Feld bedacht.

Werbung

Werbung

Andrej Divis, der die Qualifikation wie Ledström und Reitsma mit sieben Punkten abschloss, wurde als erster Standby-Fahrer für die WM-Finals aufgestellt. Neben dem Tschechen wurden der Österreicher Martin Posch, der Norweger Jo Saetre und der Engländer Paul Cooper nominiert.

Ove Ledström
Ove Ledström
Foto: FIM/Reygondeau
Ove Ledström
© FIM/Reygondeau

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Übergangen wurde Maximilian Niedermaier, der die Qualifikation besser abschloss als Saetre und Cooper, was Anlass zur Spekulation bietet, dass der 25-Jährige als Tageswildcard beim Rennen in Inzell dabei sein könnte. Sowohl der Veranstalter in Inzell als auch der Ausrichter in Heerenveen haben das Recht, für ihre Events eine weitere Wildcard zu vergeben. Die Chancen stehen gut, dass der Cousin von Max Niedermaier auf diesem Weg zu weiteren WM-Einsätzen kommen und somit als vierter Deutscher neben Hans Weber, Luca Bauer und Max Niedermaier dabei sein könnte.

Werbung

Werbung

Startfeld Eisspeedway-Weltmeisterschaft 2026:

199

Martin Haarahiltunen

(S)

192

Niclas Svensson

(S)

24

Max Koivula

(FIN)

800

Jasper Iwema

(NL)

67

Heikki Huusko

(FIN)

100

Franz Zorn

(A)

66

Aki Ala-Riihimäki

(FIN)

33

Hans Weber

(D)

719

Filip Jäger

(S)

777

Leon Kramer

(NL)

212

Lukas Hutla

(CZ)

88

Max Niedermaier

(D)

85

Luca Bauer

(D)

125

Sebastian Reitsma

(NL)

97

Ove Ledström

(S)

Standby-Fahrer:

107

Andrej Divis

(CZ)

299

Martin Posch

(A)

357

Jo Saetre

(N)

111

Paul Cooper

(GB)

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

Rank

Person

Result

1

2

3

4

1

Martin Haarahiltunen

70

14

20

18

18

2

Niclas Svensson

68

18

10

20

20

3

Max Koivula

59

20

9

16

14

4

Jasper Iwema

52

6

18

12

16

5

Heikki Huusko

50

16

14

10

10

6

Luca Bauer

46

12

16

11

7

7

Lukas Hutla

42

11

6

14

11

8

Max Niedermaier

32

10

12

9

1

9

Filip Jäger

28

7

11

5

5

10

Martin Posch

26

5

5

7

9

11

Jimmy Olsen

25

4

1

8

12

11

Sebastian Reitsma

25

0

8

7

4

13

Jimmy Hörnell

14

-

-

6

8

14

Franz Zorn

12

9

-

3

-

15

Aki Ala-Riihimäki

11

3

8

-

-

16

Franz Mayerbüchler

6

2

4

-

-

16

Maximilian Niedermaier

6

0

3

1

2

18

Leon Kramer

4

-

-

0

4

19

Melwin Björklin

3

-

-

0

3

19

Reinhard Greisel

3

1

2

-

-

21

Niek Schaap

2

-

-

2

0

22

Josef Kreuzberger

0

-

0

-

-

Eisspeedway News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien