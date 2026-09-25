Eisspeedway-WM 2027: Finals in Inzell & Heerenveen, zwei Events in Schweden
Der WM-Kalender im Eisspeedway bekommt im Winter einen Event mehr. Während der Grand Prix 2027 auf Kunsteis gefahren wird, finden die Qualifikation und das Team-Finale auf Natureis in Schweden statt.
Die Eisspeedway-Weltmeisterschaft wird 2027 wieder in insgesamt vier Rennen entschieden, die im März in Inzell und im April in Heerenveen ausgetragen werden. In der Saison 2026 war der WM-Kalender auf drei Rennen zur Einzelweltmeisterschaft zusammengestutzt worden, da die FIM in Heerenveen auf Kosten eines Rennens zur Einzel-WM die Team-WM zurückbrachte.
Für 2027 gelang es, mit dem rührigen Club in Örnsköldsvik einen Veranstalter in Schweden zu finden, der das Eisspeedway der Nationen ausrichtet – am 20. Februar als Tagesfinale. Im April dieses Jahres haben die Finnen mit Heikki Huusko und Max Koivula in der erstmals seit 2020 ausgerichteten Team-WM
Die Einzelweltmeisterschaft wird 2027 in insgesamt drei Events ausgefahren. Die Qualifikationsrunde findet am 23. Januar in Malilla statt, wo im Sommer der Speedway-Grand-Prix von Schweden stattfindet. Dort sichern sich die besten acht ihr Ticket für die WM-Finalrennen, für welche die Top-5 des diesjährigen Wettbewerbs gesetzt sind. Ergänzend werden drei Fahrer mit Dauer-Wildcard nominiert. Für die beiden Grands Prix wird zudem jeweils eine Tageswildcard vergeben.
Eisspeedway-WM-Kalender 2027:
Einzel:
23. Januar – Qualifikationsrunde – Malilla (S)
13./14. März – Finale 1 & 2 – Inzell (D)
3./4. April – Finale 3 & 4 – Heerenveen (NL)
Mannschaft:
20. Februar – Finale – Örnsköldsvik (S)
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