Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Eisspeedway

  4. /

  5. Eisspeedway-GP

  6. /

  7. News

Werbung

Kein 5. WM-Titel in Folge: Martin Haarahiltunen verpasst Eisspeedway-Finale

Martin Haarahiltunen hat den Wettlauf gegen die Zeit verloren und seine Teilnahme am Saisonfinale der Eisspeedway-Weltmeisterschaft 2026 abgesagt. Der Start in Heerenveen käme zu früh, so der Schwede.

Manuel Wüst

Von

Eisspeedway-GP

Martin Haarahiltunen
Martin Haarahiltunen
Foto: FIM
Martin Haarahiltunen
© FIM

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

In überzeugender Manier hat Martin Haarahiltunen den Auftakt der Eisspeedway-Weltmeisterschaft in Inzell gewonnen und auch am zweiten Renntag in der Max-Aicher-Arana geführt, bis es zu einer Kollision mit Max Koivula kam, durch die er vom Motorrad gefegt wurde. Infolge des Sturzes musste sich der Schwede einer Operation am linken Knie unterziehen und hatte bis zuletzt gehofft, in Heerenveen antreten zu können.

Werbung

Werbung

«Nach einer erfolgreichen Operation läuft der Heilungsprozess besser als erhofft, aber ich muss dennoch verkünden, dass es zu früh für mich ist, um in Heerenveen zu fahren», teilte Haarahiltunen mit, der die Weltmeisterschaft zuletzt viermal in Folge gewonnen hat. «Auch wenn ich es gerne probieren würde und in Heerenveen Probefahrten absolvieren wollte, lohnt es sich bei vernünftiger Betrachtung und Abwägung aller Risiken nicht, denn ich will mit 60 auch noch ein gutes Knie haben. Ich habe zu viele Muskeln im Knie verloren und das Ganze ist leider noch nicht ausreichend verheilt.»

Für Haarahiltunen wird der Österreicher Martin Posch ins Feld aufrücken, da Andrej Divis als erster Nachrücker bereits den ebenfalls verletzten Aki Ala-Riihimäki ersetzt. Beim Eisspeedway der Nationen kommt Filip Jäger ins schwedische Aufgebot, womit die Finnen in die Favoritenrollen schlüpfen.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Mit dem Aus von Haarahiltunen eröffnet sich vor allen Niclas Svensson und Max Koivula, die nur zwei Punkte in der WM-Wertung auseinanderliegen, die Chance auf den WM-Titel. Der Bayer Luca Bauer, derzeit vier Punkte hinter Svensson, kann ebenfalls noch eine WM-Medaille einfahren und theoretisch sogar in den Titelkampf eingreifen.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

Rank

Person

Result

1

2

3

4

1

Martin Haarahiltunen

70

14

20

18

18

2

Niclas Svensson

68

18

10

20

20

3

Max Koivula

59

20

9

16

14

4

Jasper Iwema

52

6

18

12

16

5

Heikki Huusko

50

16

14

10

10

6

Luca Bauer

46

12

16

11

7

7

Lukas Hutla

42

11

6

14

11

8

Max Niedermaier

32

10

12

9

1

9

Filip Jäger

28

7

11

5

5

10

Martin Posch

26

5

5

7

9

11

Jimmy Olsen

25

4

1

8

12

11

Sebastian Reitsma

25

0

8

7

4

13

Jimmy Hörnell

14

-

-

6

8

14

Franz Zorn

12

9

-

3

-

15

Aki Ala-Riihimäki

11

3

8

-

-

16

Franz Mayerbüchler

6

2

4

-

-

16

Maximilian Niedermaier

6

0

3

1

2

18

Leon Kramer

4

-

-

0

4

19

Melwin Björklin

3

-

-

0

3

19

Reinhard Greisel

3

1

2

-

-

21

Niek Schaap

2

-

-

2

0

22

Josef Kreuzberger

0

-

0

-

-

Events

Alle Eisspeedway-GP Events

  1. Vergangen

    Inzell/1

    14.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Inzell/2

    15.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Heerenveen

    11.04.2026
    Zum Event

Eisspeedway News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien