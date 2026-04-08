Kein 5. WM-Titel in Folge: Martin Haarahiltunen verpasst Eisspeedway-Finale

In überzeugender Manier hat Martin Haarahiltunen den Auftakt der Eisspeedway-Weltmeisterschaft in Inzell gewonnen und auch am zweiten Renntag in der Max-Aicher-Arana geführt, bis es zu einer Kollision mit Max Koivula kam, durch die er vom Motorrad gefegt wurde. Infolge des Sturzes musste sich der Schwede einer Operation am linken Knie unterziehen und hatte bis zuletzt gehofft, in Heerenveen antreten zu können.

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«Nach einer erfolgreichen Operation läuft der Heilungsprozess besser als erhofft, aber ich muss dennoch verkünden, dass es zu früh für mich ist, um in Heerenveen zu fahren», teilte Haarahiltunen mit, der die Weltmeisterschaft zuletzt viermal in Folge gewonnen hat. «Auch wenn ich es gerne probieren würde und in Heerenveen Probefahrten absolvieren wollte, lohnt es sich bei vernünftiger Betrachtung und Abwägung aller Risiken nicht, denn ich will mit 60 auch noch ein gutes Knie haben. Ich habe zu viele Muskeln im Knie verloren und das Ganze ist leider noch nicht ausreichend verheilt.»

Für Haarahiltunen wird der Österreicher Martin Posch ins Feld aufrücken, da Andrej Divis als erster Nachrücker bereits den ebenfalls verletzten Aki Ala-Riihimäki ersetzt. Beim Eisspeedway der Nationen kommt Filip Jäger ins schwedische Aufgebot, womit die Finnen in die Favoritenrollen schlüpfen.

Mit dem Aus von Haarahiltunen eröffnet sich vor allen Niclas Svensson und Max Koivula, die nur zwei Punkte in der WM-Wertung auseinanderliegen, die Chance auf den WM-Titel. Der Bayer Luca Bauer, derzeit vier Punkte hinter Svensson, kann ebenfalls noch eine WM-Medaille einfahren und theoretisch sogar in den Titelkampf eingreifen.

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