Max Koivula nach Inzell: «Die Disqualifikation war nicht richtig»

1. Niclas Svensson (S), 20 WM-Punkte/ 14 Vorlaufpunkte 2. Luca Bauer (D), 18/12 3. Martin Haarahiltunen (S), 16/15 4. Max Koivula (FIN), 14/13 5. Max Niedermaier (D), 12/9 6. Franz Zorn (A), 11/10 7. Lukas Hutla (CZ), 10/8 8. Ove Ledström (S), 9/8 9. Filip Jäger (S), 8/7 10. Sebastian Reitsma (NL), 7/6 11. Heikki Huusko (FIN), 6/5 12. Christoph Kirchner (D), 5/3 13. Andrej Divis (CZ), 4/2 14. Leon Kramer (NL) 3/2 15. Maximilian Niedermaier (D), 2/2 16. Jasper Iwema (NL), 1/2 17. Franz Mayerbüchler (D), 0/2 18. Hans Weber (D), 0/0 Last-Chance-Heat: 1. Koivula, 2. Bauer, 3. Max Niedermaier, 4. Zorn Finale: 1. Svensson, 2. Bauer, 3. Haarahiltunen (N), 4. Koivula (d) 1. Martin Haarahiltunen (S), 36 WM-Punkte 2. Niclas Svensson (S), 34 3. Max Koivula (FIN), 32 4. Luca Bauer (D), 30 5. Max Niedermaier (D), 23 6. Heikki Huusko (FIN), 22 7. Franz Zorn (A), 21 8. Ove Ledström (S), 18 9. Lukas Hutla (CZ), 17 10. Sebastian Reitsma (NL), 15 11. Filip Jäger (S), 13 12. Jasper Iwema (NL), 7 13. Andrej Divis (CZ), 7 14. Christoph Kirchner (D), 5 15. Leom Kramer (NL), 5 16. Hans Weber (D), 4 17. Maximilian Niedermaier (D), 3 18. Franz Mayerbüchler (D), 0