Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Eisspeedway

  4. /

  5. Eisspeedway-GP

  6. /

  7. News

Werbung

Maximilian Niedermaier mit Selbstvertrauen aus Schweden nach Inzell

Nach zwei starken Auftritten brach Maximilian Niedermaier seine Zelte in Schweden ab. Er bereitet sich nun mit ordentlich Selbstvertrauen auf seinen Einsatz als Wildcardfahrer in Inzell vor.

Manuel Wüst

Von

Eisspeedway-GP

Maximilian Niedermaier fährt mit der Veranstalter-Wildcard in Inzell
Maximilian Niedermaier fährt mit der Veranstalter-Wildcard in Inzell
Foto: FIM/Good-Shoot
Maximilian Niedermaier fährt mit der Veranstalter-Wildcard in Inzell
© FIM/Good-Shoot

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Mit 16 und 12 Punkten beendete Maximilian Niedermaier die Rennen in der zweiten schwedischen Eisspeedwayliga. War er beim Rennen in Gävle aufgrund des zeitgleich stattfindenden EM-Finals in Finnland noch als Ein-Mann-Team unterwegs, steuerte er entscheidende Punkte zum zweiten Rang beim Abschlussrennen in Örnsköldsvik bei. Somit hatte Niedermaier wesentlichen Anteil am Meisterschaftsgewinn seins Teams.

Werbung

Werbung

«Das Ergebnis in der Allsvenskan war nur so gut, weil das Fahrerfeld nicht so stark war», ordnet der Bayer seine Punktausbeute realistisch ein. «Insgesamt habe ich mich aber trotzdem sehr gefreut, dass ich dann mit dem Team Jämtarna/Östersund gewonnen habe und wie ich glaube auch insgesamt die meisten Punkte eingefahren habe.»

Mehr Selbstvertrauen durch Rennen in Schweden

Dennoch waren die beiden Rennen ein gelungener Abschluss eines mehrwöchigen Aufenthalts in Schweden, wohin Niedermaier im Anschluss an ein Trainingslager und den ersten Supercup-Rennen immer wieder per Flugzeug gereist war. «Selbstvertrauen hat mir die Zeit in Schweden sehr viel gegeben, denn ich bin jedes Wochenende, bis auf eines in Schweden, immer Rennen gefahren. Somit fast schon eine Routine für mich. Insgesamt bin ich sehr zufrieden, weil ich einfach viel Erfahrung sammeln konnte und ich mich dadurch auch noch Mal verbessert habe», bilanziert der 25-Jährige, wenngleich ein Makel blieb. «Das Ergebnis der WM-Qualifikation war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber es ist so, wie es ist.»

Empfehlungen

Da Niedermaier jedoch kürzlich mit der Veranstalter-Wildcard für den WM-Auftakt in Inzell bedacht wurde, wird der Bayer dann dennoch beim Großevent in Inzell mit dabei sein. Somit bekommt er auf diesem Weg die Chance, zumindest in zwei von drei WM-Rennen dabei zu sein.

Werbung

Werbung

«Ich bin sehr froh, dass ich die Wildcard bekommen habe, denn ich wusste, dass auch andere Fahrer in der engeren Auswahl waren», blickt Niedermaier auf den Wildcard-Einsatz voraus. «Vor Inzell müssen wir jetzt an den Motorräder Kleinigkeiten reparieren und ausbessern. Vorbereiten werde ich mich nur noch mit Sport, aber nicht mehr auf dem Eisspeedwaymotorrad. Ich freue mich in Inzell auf ein volles Stadion und auf das gute Inzeller Eis.»

Bekommt Niedermaier auch für Heerenveen eine Wildcard?

Zum Saisonabschluss im Thialf-Stadion in Heerenveen (NL) könnte Niedermaier dann noch weitere Renneinsätze bekommen. Fix ist bislang aber nur einer, wenngleich es theoretisch sogar drei werden könnten, da auch für das WM-Finale in Heerenveen eine Veranstalter-Wildcard vergeben wird. Niedermaier: «In Heerenveen spekuliere ich eigentlich nicht auf eine Wildcard, würde mich aber sehr freuen, wenn ich eine bekäme. Von einem möglichen Einsatz bei der Team-WM weiß ich noch nichts und so werde ich nach aktuellem Stand wohl nur am Roelof-Thijs-Pokal teilnehmen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

Rank

Person

Result

1

2

3

4

1

Martin Haarahiltunen

70

14

20

18

18

2

Niclas Svensson

68

18

10

20

20

3

Max Koivula

59

20

9

16

14

4

Jasper Iwema

52

6

18

12

16

5

Heikki Huusko

50

16

14

10

10

6

Luca Bauer

46

12

16

11

7

7

Lukas Hutla

42

11

6

14

11

8

Max Niedermaier

32

10

12

9

1

9

Filip Jäger

28

7

11

5

5

10

Martin Posch

26

5

5

7

9

11

Jimmy Olsen

25

4

1

8

12

11

Sebastian Reitsma

25

0

8

7

4

13

Jimmy Hörnell

14

-

-

6

8

14

Franz Zorn

12

9

-

3

-

15

Aki Ala-Riihimäki

11

3

8

-

-

16

Franz Mayerbüchler

6

2

4

-

-

16

Maximilian Niedermaier

6

0

3

1

2

18

Leon Kramer

4

-

-

0

4

19

Melwin Björklin

3

-

-

0

3

19

Reinhard Greisel

3

1

2

-

-

21

Niek Schaap

2

-

-

2

0

22

Josef Kreuzberger

0

-

0

-

-

Events

Alle Eisspeedway-GP Events

  1. Demnächst

    Inzell/1

    14.03.2026
    Zum Event

  2. Demnächst

    Inzell/2

    15.03.2026
    Zum Event

  3. Heerenveen/1

    11.04.2026
    Zum Event

  4. Heerenveen/2

    12.04.2026
    Zum Event

Eisspeedway News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien