Niclas Svensson: – der Weltmeister, der sich nur als Top-6-Fahrer sieht
Grüße Sprüche klopfte Niclas Svensson (35) auch nicht, als er den Titel in der Eisspeedway-WM in Heerenveen in der Tasche hatte. Sein Selbstbild zeugt von starker Reflektion und Realismus.
Schon im vergangenen Jahr durfte sich Niclas Svensson in Heerenveen als Sieger feiern lassen – und das sogar zweimal, als er beide WM-Rennen gewann. Den Titel schnappte sich dann aber doch Martin Haarahiltunen, zum vierten Mal in Folge.
In diesem Jahr war klar, dass Haarahiltunen im WM-Kampf keine Rolle spielen würde, da er
Auch als es im Finale um den Titel ging und die Punkte aus den Vorläufen nichts mehr wert waren, behielt der Schwede die Nerven, konnte auch im zweiten Anlauf die Führung übernehmen und
Niclas Svensson: Erst der vierte Weltmeister aus Schweden
In der unter normalen Umständen von Russen dominierten Sportart ist Svensson nach Erik Stenlund, Per-Olof Serenius und Martin Haarahiltunen erst der vierte Eisspeedway-Weltmeister aus Schweden. «Ich habe das wahrscheinlich noch nicht ganz begriffen, aber ich wäre auch extrem enttäuscht gewesen, wenn ich mit dem Wissen hätte heimfahren müssen, es nicht geschafft zu haben», betonte der 35-Jährige. «Die Duelle mit Max Koivula aber auch Heikki Huusko waren in der gesamten Saison sehr eng und wir haben uns immer wieder gegenseitig bezwungen – es hätte vieles passieren können.»
Endstand Eisspeedway-Weltmeisterschaft 2026:
Niclas Svensson (S), 54 WM-Punkte
Max Koivula (FIN), 50
Luca Bauer (D), 46
Martin Haarahiltunen (S), 36
Heikki Huusko (FIN), 36
Max Niedermaier (D), 34
Franz Zorn (A), 27
Lukas Hutla (CZ), 26
Sebastian Reitsma (NL), 23
Ove Ledström (S), 18
Jasper Iweam (NL), 17
Filip Jäger (S), 13
Harald Simon (A), 12
Andrej Divis (CZ), 11
Leon Kramer (NL), 8
Martin Posch (A), 7
Melwin Björklin (S), 5
Christoph Kirchner (D), 5
Hans Weber (D), 5
Maximilian Niedermaier (D), 3
Paul Cooper (GB), 2
Niek Schaap (NL), 0
Franz Mayerbüchler (D), 0
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